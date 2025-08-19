https://1prime.ru/20250819/rossijane-860889134.html

Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили

Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили - 19.08.2025, ПРАЙМ

Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили

Российские автомобили находятся в тройке самых желаемых для покупки, но россияне считают, что их цена должна быть ниже примерно на 20%, говорится в исследовании | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19

2025-08-19T03:50+0300

2025-08-19T03:50+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские автомобили находятся в тройке самых желаемых для покупки, но россияне считают, что их цена должна быть ниже примерно на 20%, говорится в исследовании Webbankir об отношении к отечественным машинам, которое есть у РИА Новости. "Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос на тему отношения россиян к отечественным автомобилям. В нем приняли участие 1,5 тысячи автолюбителей по всей стране в возрасте от 18 лет. Оказалось, что российские автомобили входят в тройку самых желаемых при покупке, уступая только немецким и японским. Правда стоить они, по мнению респондентов, должны примерно на 20% дешевле", сообщается в исследовании. Так, справедливая цена самой популярной модели отечественного автопрома Lada Granta в базовой комплектации Standard, по мнению участников опроса, должна быть 603,6 тысячи рублей, тогда как производитель установил ее на уровне 750 тысяч рублей. Треть респондентов (33,3%) выбрали немецкие марки. На втором месте с результатом 21,6% оказались японские машины, на третьем - российские с 17%, на четвертом - корейские с 14,4%. Замкнули пятерку китайские автомобили - хотя, по оценкам экспертов, они занимают 60-65% российского рынка, их предпочли только 6,5% респондентов. Американские и французские авто набрали по 4,6% и 2,6% голосов соответственно. Участники опроса также оценили сильные и слабые стороны российских автомобилей. Главным достоинством отечественных машин, по мнению респондентов, является экономичность в обслуживании. Среди недостатков назвали ненадежность и отсутствие желаемого комфорта.

2025

