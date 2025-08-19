Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/rossijane-860889134.html
Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили
Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили - 19.08.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили
Российские автомобили находятся в тройке самых желаемых для покупки, но россияне считают, что их цена должна быть ниже примерно на 20%, говорится в исследовании | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T03:50+0300
2025-08-19T03:50+0300
бизнес
россия
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860889134.jpg?1755564611
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские автомобили находятся в тройке самых желаемых для покупки, но россияне считают, что их цена должна быть ниже примерно на 20%, говорится в исследовании Webbankir об отношении к отечественным машинам, которое есть у РИА Новости. "Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос на тему отношения россиян к отечественным автомобилям. В нем приняли участие 1,5 тысячи автолюбителей по всей стране в возрасте от 18 лет. Оказалось, что российские автомобили входят в тройку самых желаемых при покупке, уступая только немецким и японским. Правда стоить они, по мнению респондентов, должны примерно на 20% дешевле", сообщается в исследовании. Так, справедливая цена самой популярной модели отечественного автопрома Lada Granta в базовой комплектации Standard, по мнению участников опроса, должна быть 603,6 тысячи рублей, тогда как производитель установил ее на уровне 750 тысяч рублей. Треть респондентов (33,3%) выбрали немецкие марки. На втором месте с результатом 21,6% оказались японские машины, на третьем - российские с 17%, на четвертом - корейские с 14,4%. Замкнули пятерку китайские автомобили - хотя, по оценкам экспертов, они занимают 60-65% российского рынка, их предпочли только 6,5% респондентов. Американские и французские авто набрали по 4,6% и 2,6% голосов соответственно. Участники опроса также оценили сильные и слабые стороны российских автомобилей. Главным достоинством отечественных машин, по мнению респондентов, является экономичность в обслуживании. Среди недостатков назвали ненадежность и отсутствие желаемого комфорта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
03:50 19.08.2025
 
Россияне назвали самые желаемые для покупки российские автомобили

Webbankir: россияне считают, что российские автомобили должны стоить на 20% дешевле

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские автомобили находятся в тройке самых желаемых для покупки, но россияне считают, что их цена должна быть ниже примерно на 20%, говорится в исследовании Webbankir об отношении к отечественным машинам, которое есть у РИА Новости.
"Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос на тему отношения россиян к отечественным автомобилям. В нем приняли участие 1,5 тысячи автолюбителей по всей стране в возрасте от 18 лет. Оказалось, что российские автомобили входят в тройку самых желаемых при покупке, уступая только немецким и японским. Правда стоить они, по мнению респондентов, должны примерно на 20% дешевле", сообщается в исследовании.
Так, справедливая цена самой популярной модели отечественного автопрома Lada Granta в базовой комплектации Standard, по мнению участников опроса, должна быть 603,6 тысячи рублей, тогда как производитель установил ее на уровне 750 тысяч рублей.
Треть респондентов (33,3%) выбрали немецкие марки. На втором месте с результатом 21,6% оказались японские машины, на третьем - российские с 17%, на четвертом - корейские с 14,4%. Замкнули пятерку китайские автомобили - хотя, по оценкам экспертов, они занимают 60-65% российского рынка, их предпочли только 6,5% респондентов. Американские и французские авто набрали по 4,6% и 2,6% голосов соответственно.
Участники опроса также оценили сильные и слабые стороны российских автомобилей. Главным достоинством отечественных машин, по мнению респондентов, является экономичность в обслуживании. Среди недостатков назвали ненадежность и отсутствие желаемого комфорта.
 
БизнесРОССИЯLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала