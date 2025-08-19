Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Только 9% россиян испытывают стресс при подготовке детей к школе
Только 9% россиян испытывают стресс при подготовке детей к школе
2025-08-19T07:45+0300
общество
экономика
рф
центральный федеральный округ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Только 9% россиян испытывают стресс при подготовке детей к школе, при этом больше половины родителей положительно воспринимают начало учебного года, говорится в совместном исследовании ритейлера Fix Price и исследовательского холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Более половины опрошенных (52%) считают, что с первого сентября у ребенка появляется более организованный распорядок дня по сравнению с летом. Женщины смотрят на этот период чуть более оптимистично (56% против 47% мужчин). Лишь 9% родителей испытывают стресс от подготовки к школе, а 7% беспокоятся о будущих оценках, поведении и адаптации ребенка", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов РФ. Также отмечается, что 47% родителей тратят на сборы ребенка в школу более восьми тысяч рублей без учета покупок одежды и обуви. Еще 23% опрошенных укладываются в бюджет от 5 до 8 тысяч рублей, а 18% - от 3 до 5 тысяч. При этом жители Центрального федерального округа чаще других тратят больше восьми тысяч рублей на покупки для школы (63%). Вместе с тем, аналитики рассказали, что 40% респондентов ищут выгодные предложения к первому сентября, причем женщины делают это чаще мужчин (46% против 30%). Четверть россиян выбирают магазины, где гарантируются качество и безопасность вещей, еще 11% ходят туда, где есть товары известных брендов. В то же время 9% опрошенных покупают все необходимое в первом попавшемся магазине. "Решающее слово - за детьми или опытом родителей. При покупке "набора школьника" 36% россиян прислушиваются к мнению ребенка, 32% - полагаются на собственный опыт. Молодые родители 25-34 лет делают выбор по личным предпочтениям в 46% случаев, а респонденты 55-64 лет чаще доверяют рекомендациям учителей (32%)", - добавляется в исследовании. Почти половина родителей отмечают, что дети обращают внимание на модные канцтовары, но окончательный выбор делают исходя из цены и качества, следует из данных исследования. Одновременно 29% детей предпочитают товары с популярными персонажами или брендами, а вот не смотрят на тренды только 19% школьников. "Школьный сезон увеличивает не только образовательные, но и "сопутствующие" расходы. 60% родителей уверены, что с началом учебного года вырастут траты на сладости, напитки и другие товары, не связанные напрямую со школой. Особенно это актуально для родителей 35-44 лет (65%)", - заключили аналитики.
общество , рф, центральный федеральный округ
Общество , Экономика, РФ, Центральный федеральный округ
07:45 19.08.2025
 
Только 9% россиян испытывают стресс при подготовке детей к школе

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Только 9% россиян испытывают стресс при подготовке детей к школе, при этом больше половины родителей положительно воспринимают начало учебного года, говорится в совместном исследовании ритейлера Fix Price и исследовательского холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Более половины опрошенных (52%) считают, что с первого сентября у ребенка появляется более организованный распорядок дня по сравнению с летом. Женщины смотрят на этот период чуть более оптимистично (56% против 47% мужчин). Лишь 9% родителей испытывают стресс от подготовки к школе, а 7% беспокоятся о будущих оценках, поведении и адаптации ребенка", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов РФ.
Также отмечается, что 47% родителей тратят на сборы ребенка в школу более восьми тысяч рублей без учета покупок одежды и обуви. Еще 23% опрошенных укладываются в бюджет от 5 до 8 тысяч рублей, а 18% - от 3 до 5 тысяч. При этом жители Центрального федерального округа чаще других тратят больше восьми тысяч рублей на покупки для школы (63%).
Вместе с тем, аналитики рассказали, что 40% респондентов ищут выгодные предложения к первому сентября, причем женщины делают это чаще мужчин (46% против 30%). Четверть россиян выбирают магазины, где гарантируются качество и безопасность вещей, еще 11% ходят туда, где есть товары известных брендов. В то же время 9% опрошенных покупают все необходимое в первом попавшемся магазине.
"Решающее слово - за детьми или опытом родителей. При покупке "набора школьника" 36% россиян прислушиваются к мнению ребенка, 32% - полагаются на собственный опыт. Молодые родители 25-34 лет делают выбор по личным предпочтениям в 46% случаев, а респонденты 55-64 лет чаще доверяют рекомендациям учителей (32%)", - добавляется в исследовании.
Почти половина родителей отмечают, что дети обращают внимание на модные канцтовары, но окончательный выбор делают исходя из цены и качества, следует из данных исследования. Одновременно 29% детей предпочитают товары с популярными персонажами или брендами, а вот не смотрят на тренды только 19% школьников.
"Школьный сезон увеличивает не только образовательные, но и "сопутствующие" расходы. 60% родителей уверены, что с началом учебного года вырастут траты на сладости, напитки и другие товары, не связанные напрямую со школой. Особенно это актуально для родителей 35-44 лет (65%)", - заключили аналитики.
 
ЭкономикаОбществоРФЦентральный федеральный округ
 
 
