Новгородский инвестсовет поддержал реализацию двух инвестпроектов

Новгородский инвестсовет поддержал реализацию двух инвестпроектов

2025-08-19T16:06+0300

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Инвестиционный совет при новгородском губернаторе поддержал реализацию двух инвестпроектов в сфере деревообработки на общую сумму около 3,5 миллиарда рублей, их планируется реализовать в Маловишерском округе и Великом Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Проекты были заслушаны на инвестсовете, который состоялся в местном правительстве. Так, управляющий директор "Лесопильного и деревообрабатывающего комбината № 3" Вячеслав Канатов рассказал, что АО "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" намерена вложить в модернизацию комбината в Маловишерском округе более 2 миллиардов рублей и наладить производство новой продукции. Соглашение о намерениях по реализации этого проекта в июне на ПМЭФ-2025 заключили правительство области и руководство ООО "ЛДК № 3". Ранее маловишерское предприятие называлась "Хасслахерлес" и принадлежало австрийской компании, но из-за экономических санкций приостановило работу. ГК "Вологодские лесопромышленники" приобрели его в 2023 году. Предыдущий собственник также намеревался развивать производство и даже начал строить здание под реализацию нового проекта. "К сожалению, в 2022 году оборудование не было завезено в Россию, здание не было достроено… Инвестиционный проект… предлагает, прежде всего, увеличить объём распиловки круглого леса до 86 тысяч кубометров пиломатериалов и перейти к организации производства глубокой переработки древесины, именно клееных деревянных конструкций для домостроения... Сегодня ведем переговоры с иностранными поставщиками оборудования", - рассказал Канатов. Он уточнил, что проект планируется реализовать в несколько этапов, полностью запустив к 2032 году. Расширить производство и увеличить ассортимент намерен и другой инвестор, создав мебельное производство в Великом Новгороде. Гендиректор ООО "Велур" Евгений Степанов попросил инвестсовет одобрить выделение земли в промышленном районе города под реализацию своего проекта. В Великом Новгороде планируется создать производственные площади на 670 квадратных метрах, построить склады для сырья и готовой продукции. Размер инвестиций за шесть лет реализации проекта составит около 1,5 миллиардов рублей. "Локализация позволит, помимо того, что полный цикл здесь сделать, но и производственный процесс вывести на совершенно иной уровень. Расчет идёт на максимальную автоматизацию", - сообщил Степанов. Члены инвестсовета во главе с врио губернатора Александром Дроновым поддержали оба проекта.

