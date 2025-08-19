Режиссер Семенов заявил о нехватке российских подростковых фильмов

https://1prime.ru/20250819/rossiya-860926516.html

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Режиссер и продюсер Андрей Семенов заявил о нехватке российских фильмов, ориентированных на аудиторию в возрасте от 12 до 16 лет, несмотря на то, что именно в подростковом возрасте закладываются основы мироустройства. "Наш современный сюжет уже адаптирован к той жизни, которой живет современная молодежь, современные подростки. Наша задача заключалась в том, чтобы сделать кино и сюжет, посвященный именно нашим подросткам, которым сегодня от 12 до 16 лет. На сегодняшний день, я как человек, давно работающий в кино, понимаю, что отечественный кинематограф в огромном долгу перед отечественным зрителем. У нас практически нет кино, которое работает именно на эту аудиторию", - сказал он на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник. По мнению Семенова, в отечественном кинематографе появляются качественные фильмы для детей младшего возраста, категории "6+" - например, "Чебурашка", однако фильмы такого плана вряд ли могут быть интересны для детей 14-15 лет. Также есть много достойных кинолент уже для взрослой аудитории, на которые подростков в кино не пустят из-за возрастного ограничения. "То есть сейчас это (ниша подросткового кино - ред.) такой вакуум, который у нас есть шанс заполнить примером положительного героя на экране. Сегодня огромный дефицит положительного героя", - добавил он. По словам режиссера, важно, чтобы юные зрители могли разглядеть в киногероях знакомых и близких для себя - ребят таких же, как они - только тогда сюжет откликнется и оставит след в душе зрителей. "Молодые ребята, которым 12-15 лет, у них в этом возрасте происходит формирование сознания, их мировоззрения. Они для себя должны усваивать в этот момент: что такое хорошо, а что такое плохо. Это те ребята, которым нужно будет через несколько лет защищать свою Родину. Они должны быть к этому готовы", - отметил Семенов. Андрей Семенов выступил режиссером фильма "Тимур и его команда", снятого по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара. Кинолента выходит в прокат 28 августа. По сюжету 17-летняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения специальной военной операции. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным Тимур и его командой, состоящей из юных волонтеров. Встреча с тимуровцами полностью меняет мировоззрение Жени и помогает определить новые жизненные ориентиры.

