https://1prime.ru/20250819/rossiya-860928269.html

Гуров рассказал об участии Абхазии в конкурсе "Росмолодежь.Гранты"

Гуров рассказал об участии Абхазии в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" - 19.08.2025, ПРАЙМ

Гуров рассказал об участии Абхазии в конкурсе "Росмолодежь.Гранты"

Молодежь из Абхазии может представить свои проекты в конкурсе "Росмолодежь.Гранты", сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T16:32+0300

2025-08-19T16:32+0300

2025-08-19T16:33+0300

бизнес

россия

абхазия

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927572_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_ca063959562628a322416c46d3620d4b.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Молодежь из Абхазии может представить свои проекты в конкурсе "Росмолодежь.Гранты", сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Второй сезон всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты" в 2025 году проводится с 1 августа по 15 сентября. Поучаствовать в 19 номинациях и представить свои инициативы могут молодые люди от 14 до 35 лет. "Хочу поделиться важной новостью для молодёжи Абхазии! Открылся путь в конкурс "Росмолодёжь.Гранты". Теперь вместе с гражданами России свои идеи смогут представить и авторы проектов из Республики", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Росмолодежь проводит грантовый конкурс в соответствии с постановлением правительств РФ в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети".

https://1prime.ru/20250715/studenty-859520368.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, абхазия, в мире