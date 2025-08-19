Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гуров рассказал об участии Абхазии в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" - 19.08.2025, ПРАЙМ
Гуров рассказал об участии Абхазии в конкурсе "Росмолодежь.Гранты"
Гуров рассказал об участии Абхазии в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" - 19.08.2025, ПРАЙМ
Гуров рассказал об участии Абхазии в конкурсе "Росмолодежь.Гранты"
Молодежь из Абхазии может представить свои проекты в конкурсе "Росмолодежь.Гранты", сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:32+0300
2025-08-19T16:33+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Молодежь из Абхазии может представить свои проекты в конкурсе "Росмолодежь.Гранты", сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Второй сезон всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты" в 2025 году проводится с 1 августа по 15 сентября. Поучаствовать в 19 номинациях и представить свои инициативы могут молодые люди от 14 до 35 лет. "Хочу поделиться важной новостью для молодёжи Абхазии! Открылся путь в конкурс "Росмолодёжь.Гранты". Теперь вместе с гражданами России свои идеи смогут представить и авторы проектов из Республики", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Росмолодежь проводит грантовый конкурс в соответствии с постановлением правительств РФ в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети".
16:32 19.08.2025 (обновлено: 16:33 19.08.2025)
 
Гуров рассказал об участии Абхазии в конкурсе "Росмолодежь.Гранты"

Гуров: молодежь из Абхазии может представить свои проекты в конкурсе "Росмолодежь.Гранты"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГригорий Гуров
Григорий Гуров - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Григорий Гуров. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Молодежь из Абхазии может представить свои проекты в конкурсе "Росмолодежь.Гранты", сообщил глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
Второй сезон всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты" в 2025 году проводится с 1 августа по 15 сентября. Поучаствовать в 19 номинациях и представить свои инициативы могут молодые люди от 14 до 35 лет.
"Хочу поделиться важной новостью для молодёжи Абхазии! Открылся путь в конкурс "Росмолодёжь.Гранты". Теперь вместе с гражданами России свои идеи смогут представить и авторы проектов из Республики", - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Росмолодежь проводит грантовый конкурс в соответствии с постановлением правительств РФ в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети".
Госдума приняла закон о поддержке студенческих семей
15 июля, 15:38
15 июля, 15:38
 
