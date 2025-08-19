https://1prime.ru/20250819/rossiya-860933014.html

В НОСТРОЙ оценили идею сократить долю мигрантов в строительстве

19.08.2025

В НОСТРОЙ оценили идею сократить долю мигрантов в строительстве

Сокращение доли мигрантов в строительной отрасли до 50%, как предложил Минтруд, может привести к нехватке рабочих на рядовых неквалифицированных позициях,... | 19.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сокращение доли мигрантов в строительной отрасли до 50%, как предложил Минтруд, может привести к нехватке рабочих на рядовых неквалифицированных позициях, считает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Ранее Минтруд представил проект постановления, в котором предложил снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности в 2026 году. В частности, в строительстве предлагают сократить показатель с 80% до 50%. "В настоящий момент трудно однозначно оценить, в какой мере инициатива Минтруда по уменьшению квоты иностранцев в строительстве в целом по стране повлияет на ситуацию с кадрами в строительстве, так как при формировании квот Минтруд учитывает позицию регионов, в частности количество заявок работодателей. Однако уменьшение квоты иностранцев в строительной отрасли с 80% до 50% может привести к росту кадрового голода на рядовых неквалифицированных позициях", - рассказал РИА Недвижимость Глушков. По его словам, сейчас на российских стройплощадках работает не более 15% мигрантов. Однако на определённых технологических этапах, например, при начале монтажа, доля иностранцев на конкретных объектах может достигать 80% в отдельные периоды. Глава НОСТРОЯ подчеркнул, что так как для стройки характерна многоуровневая система, где работают генподрядчики и большое число субподрядчиков, то установить фиксированные квоты на долю резидентов и иностранцев часто затруднительно и невозможно на практике. "Предлагаемая норма представляется весьма спорной и дискуссионной в силу практической неочевидности механизмов её реализации и эффективного контроля", - добавил он.

