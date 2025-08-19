https://1prime.ru/20250819/rossiya-860933188.html

АСИ и Астраханская область введут стандарт развития креативных индустрий

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глава агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила, что агентство и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий. "Традиционно Астраханская область известна своей нефтегазовой промышленностью, рыбной отраслью и сельским хозяйством, однако теперь и креативные стартапы региона задают вектор развития. С губернатором Игорем Юрьевичем Бабушкиным подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий", - написала Чупшева в своем Telegram-канале. По словам главы АСИ, в регионе функционируют около 1,8 тысячи предприятий: от IT и дизайна до народных промыслов. "Совместными усилиями создадим условия для развития местных брендов, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности, что соответствует и общероссийской задаче довести долю креативного сектора до 6% ВВП к 2030 году", - отметила Чупшева. Глава агентства также предложила осенью провести в Астраханской области сессию по креативным индустриям с участием продюсеров, экспертов отраслей и самого бизнеса. Кроме того, АСИ в этом году в рамках формирования рейтинга качества жизни проведет оценку эффективности мер поддержки, образования, трудоустройства, реабилитации, медицинской помощи для ветеранов СВО и членов их семей, добавила Чупшева.

