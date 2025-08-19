https://1prime.ru/20250819/rossiya-860934243.html
В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны
общество
россия
красноярский край
рф
КРАСНОЯРСК, 19 авг – ПРАЙМ. Власти Красноярского края увеличили размер региональной единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ с 15 августа 2025 года с 1,3 до 1,7 миллиона рублей, сообщило краевое правительство. "В Красноярском крае увеличены выплаты военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО с 15 августа на срок год и более – до 1,7 миллиона рублей. Для тех, кто уже мобилизован и так же с 15 августа заключил контракт длительностью от одного года, выплата увеличена до 2 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале правительства. Это уже третье увеличение региональной выплаты этим летом. По данным правительства, 1 июня её увеличили с 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а с 15 июля размер выплаты составлял 1,3 миллиона рублей.
