В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны - 19.08.2025
В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны
В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны
Власти Красноярского края увеличили размер региональной единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ с 15 августа 2025 года с 1,3 до 1,7 миллиона | 19.08.2025, ПРАЙМ
КРАСНОЯРСК, 19 авг – ПРАЙМ. Власти Красноярского края увеличили размер региональной единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ с 15 августа 2025 года с 1,3 до 1,7 миллиона рублей, сообщило краевое правительство. "В Красноярском крае увеличены выплаты военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО с 15 августа на срок год и более – до 1,7 миллиона рублей. Для тех, кто уже мобилизован и так же с 15 августа заключил контракт длительностью от одного года, выплата увеличена до 2 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале правительства. Это уже третье увеличение региональной выплаты этим летом. По данным правительства, 1 июня её увеличили с 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а с 15 июля размер выплаты составлял 1,3 миллиона рублей.
17:28 19.08.2025 (обновлено: 17:29 19.08.2025)
 
В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны

В Красноярском крае увеличили выплату контрактникам с 1,3 до 1,7 миллиона рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Военнослужащий группы быстрого реагирования
Военнослужащий группы быстрого реагирования. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
КРАСНОЯРСК, 19 авг – ПРАЙМ. Власти Красноярского края увеличили размер региональной единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ с 15 августа 2025 года с 1,3 до 1,7 миллиона рублей, сообщило краевое правительство.
Красноярском крае увеличены выплаты военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО с 15 августа на срок год и более – до 1,7 миллиона рублей. Для тех, кто уже мобилизован и так же с 15 августа заключил контракт длительностью от одного года, выплата увеличена до 2 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале правительства.
Это уже третье увеличение региональной выплаты этим летом. По данным правительства, 1 июня её увеличили с 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а с 15 июля размер выплаты составлял 1,3 миллиона рублей.
