https://1prime.ru/20250819/rossiya-860934243.html

В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны

В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны - 19.08.2025, ПРАЙМ

В Красноярском крае увеличили выплаты заключившим контракт с Минобороны

Власти Красноярского края увеличили размер региональной единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ с 15 августа 2025 года с 1,3 до 1,7 миллиона | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T17:28+0300

2025-08-19T17:28+0300

2025-08-19T17:29+0300

общество

россия

красноярский край

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860217791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_083134c47ea4a3dd1f687e888904dce0.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 авг – ПРАЙМ. Власти Красноярского края увеличили размер региональной единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ с 15 августа 2025 года с 1,3 до 1,7 миллиона рублей, сообщило краевое правительство. "В Красноярском крае увеличены выплаты военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО с 15 августа на срок год и более – до 1,7 миллиона рублей. Для тех, кто уже мобилизован и так же с 15 августа заключил контракт длительностью от одного года, выплата увеличена до 2 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале правительства. Это уже третье увеличение региональной выплаты этим летом. По данным правительства, 1 июня её увеличили с 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а с 15 июля размер выплаты составлял 1,3 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20250721/minoborony-859768684.html

красноярский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, красноярский край, рф