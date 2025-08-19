Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 13,5 тысячи школ получили предписания до начала учебного года - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860939362.html
Более 13,5 тысячи школ получили предписания до начала учебного года
Более 13,5 тысячи школ получили предписания до начала учебного года - 19.08.2025, ПРАЙМ
Более 13,5 тысячи школ получили предписания до начала учебного года
Свыше 13,5 тысячи школ получили предписания со сроком исполнения до начала нового учебного года, их полностью выполнили в 75% этих учебных заведениях, сообщили... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:25+0300
2025-08-19T19:25+0300
общество
россия
рф
анна попова
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860939092_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_20259717057d4cde3083bcdcc86595e7.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Свыше 13,5 тысячи школ получили предписания со сроком исполнения до начала нового учебного года, их полностью выполнили в 75% этих учебных заведениях, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Во вторник под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось очередное селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства, на котором были рассмотрены вопросы о подготовке общеобразовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году, а также оперативная обстановка на территории РФ. "Перед началом нового учебного года Роспотребнадзор осуществляет системный контроль за выполнением школами предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий. По итогам предыдущего учебного года более 13,5 тысячи образовательных организаций получили предписания со сроком исполнения до начала нового учебного года. На текущий момент предписания выполнены полностью в 75% этих школ", - пояснили в ведомстве. В ходе селекторного совещания также было отмечено, что ситуация с респираторными инфекциями в РФ в целом стабильна. "Территориальным органам Роспотребнадзора поручено обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного врача о профилактических мерах на предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, в том числе с учётом роста заболеваемости внебольничной пневмонией", - добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20250819/tovary-860906741.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860939092_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_87a0b1e91b81e6810a3cb39087760459.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, анна попова, роспотребнадзор
Общество , РОССИЯ, РФ, Анна Попова, Роспотребнадзор
19:25 19.08.2025
 
Более 13,5 тысячи школ получили предписания до начала учебного года

Роспотребнадзор: более 13,5 тысячи школ выполнили предписания до начала учебного года

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчитель на уроке
Учитель на уроке - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Учитель на уроке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Свыше 13,5 тысячи школ получили предписания со сроком исполнения до начала нового учебного года, их полностью выполнили в 75% этих учебных заведениях, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Во вторник под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось очередное селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства, на котором были рассмотрены вопросы о подготовке общеобразовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году, а также оперативная обстановка на территории РФ.
"Перед началом нового учебного года Роспотребнадзор осуществляет системный контроль за выполнением школами предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий. По итогам предыдущего учебного года более 13,5 тысячи образовательных организаций получили предписания со сроком исполнения до начала нового учебного года. На текущий момент предписания выполнены полностью в 75% этих школ", - пояснили в ведомстве.
В ходе селекторного совещания также было отмечено, что ситуация с респираторными инфекциями в РФ в целом стабильна.
"Территориальным органам Роспотребнадзора поручено обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного врача о профилактических мерах на предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, в том числе с учётом роста заболеваемости внебольничной пневмонией", - добавили в пресс-службе.
Продажа школьной формы - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
В России снизилась минимальная цена необходимых школьных товаров
11:53
 
ОбществоРОССИЯРФАнна ПоповаРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала