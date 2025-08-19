https://1prime.ru/20250819/rossiya-860939362.html
Более 13,5 тысячи школ получили предписания до начала учебного года
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Свыше 13,5 тысячи школ получили предписания со сроком исполнения до начала нового учебного года, их полностью выполнили в 75% этих учебных заведениях, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Во вторник под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой состоялось очередное селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства, на котором были рассмотрены вопросы о подготовке общеобразовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году, а также оперативная обстановка на территории РФ. "Перед началом нового учебного года Роспотребнадзор осуществляет системный контроль за выполнением школами предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий. По итогам предыдущего учебного года более 13,5 тысячи образовательных организаций получили предписания со сроком исполнения до начала нового учебного года. На текущий момент предписания выполнены полностью в 75% этих школ", - пояснили в ведомстве. В ходе селекторного совещания также было отмечено, что ситуация с респираторными инфекциями в РФ в целом стабильна. "Территориальным органам Роспотребнадзора поручено обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного врача о профилактических мерах на предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, в том числе с учётом роста заболеваемости внебольничной пневмонией", - добавили в пресс-службе.
Во вторник под руководством главы Роспотребнадзора Анны Поповой
состоялось очередное селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства, на котором были рассмотрены вопросы о подготовке общеобразовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году, а также оперативная обстановка на территории РФ
.
"Перед началом нового учебного года Роспотребнадзор осуществляет системный контроль за выполнением школами предписаний, выданных по результатам контрольно-надзорных мероприятий. По итогам предыдущего учебного года более 13,5 тысячи образовательных организаций получили предписания со сроком исполнения до начала нового учебного года. На текущий момент предписания выполнены полностью в 75% этих школ", - пояснили в ведомстве.
В ходе селекторного совещания также было отмечено, что ситуация с респираторными инфекциями в РФ в целом стабильна.
"Территориальным органам Роспотребнадзора поручено обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного врача о профилактических мерах на предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, в том числе с учётом роста заболеваемости внебольничной пневмонией", - добавили в пресс-службе.
