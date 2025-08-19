Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росздравнадзор подтвердил соответствие "Квинсенты" и "Велгии" требованиям - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860944403.html
Росздравнадзор подтвердил соответствие "Квинсенты" и "Велгии" требованиям
Росздравнадзор подтвердил соответствие "Квинсенты" и "Велгии" требованиям - 19.08.2025, ПРАЙМ
Росздравнадзор подтвердил соответствие "Квинсенты" и "Велгии" требованиям
Соответствие препаратов "Квинсента" и "Велгия" установленным требованиям при регистрации было подтверждено Росздравнадзором, информации по выявлению отклонений... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T21:14+0300
2025-08-19T21:14+0300
бизнес
общество
здоровье
запад
росздравнадзор
оземпик
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860843967_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21e41b592f425e8c860ad3e055fbfec7.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Соответствие препаратов "Квинсента" и "Велгия" установленным требованиям при регистрации было подтверждено Росздравнадзором, информации по выявлению отклонений в их качестве не поступало, сообщили в ведомстве. Ранее СМИ писали, что эксперты фармрынка якобы обнаружили превышение гидрофильных примесей в препаратах "Квинсента" и "Велгия" от компании "Промомед", а концентрация действующего вещества в препарате "Велгия" значительно ниже необходимых показателей. Производитель позиционирует эти лекарства как отечественный аналог средств для борьбы с ожирением и диабетом - "Оземпик" и "Вегови" от Novo Nordisk, в последние годы набравших популярность на Западе. "Лабораториями Росздравнадзора перед вводом в гражданский оборот была проведена экспертиза качества по всем показателям 3 серий лекарственного препарата "Велгия" в 2024 году и 10 серий лекарственного препарата "Квинсента" (последний - в июне 2025 года). В результате было подтверждено соответствие препаратов установленным требованиям при регистрации… Информации по выявлению отклонений в качестве лекарственных препаратов "Велгия" и "Квинсента" в Росздравнадзор не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://1prime.ru/20250815/rynok-860761620.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860843967_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_255fe5fda61451b55a808df1313a12c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , здоровье, запад, росздравнадзор, оземпик, россия
Бизнес, Общество , Здоровье, ЗАПАД, Росздравнадзор, Оземпик, РОССИЯ
21:14 19.08.2025
 
Росздравнадзор подтвердил соответствие "Квинсенты" и "Велгии" требованиям

Росздравнадзор подтвердил соответствие "Квинсенты" и "Велгии" требованиям при регистрации

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота аптеки
Работа аптеки - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Работа аптеки. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Соответствие препаратов "Квинсента" и "Велгия" установленным требованиям при регистрации было подтверждено Росздравнадзором, информации по выявлению отклонений в их качестве не поступало, сообщили в ведомстве.
Ранее СМИ писали, что эксперты фармрынка якобы обнаружили превышение гидрофильных примесей в препаратах "Квинсента" и "Велгия" от компании "Промомед", а концентрация действующего вещества в препарате "Велгия" значительно ниже необходимых показателей. Производитель позиционирует эти лекарства как отечественный аналог средств для борьбы с ожирением и диабетом - "Оземпик" и "Вегови" от Novo Nordisk, в последние годы набравших популярность на Западе.
"Лабораториями Росздравнадзора перед вводом в гражданский оборот была проведена экспертиза качества по всем показателям 3 серий лекарственного препарата "Велгия" в 2024 году и 10 серий лекарственного препарата "Квинсента" (последний - в июне 2025 года). В результате было подтверждено соответствие препаратов установленным требованиям при регистрации… Информации по выявлению отклонений в качестве лекарственных препаратов "Велгия" и "Квинсента" в Росздравнадзор не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Межправсовет ЕАЭС утвердил концепции развития общего рынка лекарств
15 августа, 13:18
 
БизнесОбществоЗдоровьеЗАПАДРосздравнадзорОземпикРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала