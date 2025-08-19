https://1prime.ru/20250819/rossiya-860944403.html

Росздравнадзор подтвердил соответствие "Квинсенты" и "Велгии" требованиям

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Соответствие препаратов "Квинсента" и "Велгия" установленным требованиям при регистрации было подтверждено Росздравнадзором, информации по выявлению отклонений в их качестве не поступало, сообщили в ведомстве. Ранее СМИ писали, что эксперты фармрынка якобы обнаружили превышение гидрофильных примесей в препаратах "Квинсента" и "Велгия" от компании "Промомед", а концентрация действующего вещества в препарате "Велгия" значительно ниже необходимых показателей. Производитель позиционирует эти лекарства как отечественный аналог средств для борьбы с ожирением и диабетом - "Оземпик" и "Вегови" от Novo Nordisk, в последние годы набравших популярность на Западе. "Лабораториями Росздравнадзора перед вводом в гражданский оборот была проведена экспертиза качества по всем показателям 3 серий лекарственного препарата "Велгия" в 2024 году и 10 серий лекарственного препарата "Квинсента" (последний - в июне 2025 года). В результате было подтверждено соответствие препаратов установленным требованиям при регистрации… Информации по выявлению отклонений в качестве лекарственных препаратов "Велгия" и "Квинсента" в Росздравнадзор не поступало", - говорится в Telegram-канале ведомства.

