https://1prime.ru/20250819/rossiya-860944876.html

Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года

Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года - 19.08.2025, ПРАЙМ

Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года

Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесен на начало 2026 года, пришлось заменить подрядчика, рассказал врио губернатора Новгородской области... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T21:21+0300

2025-08-19T21:21+0300

2025-08-19T21:21+0300

бизнес

новгородская область

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806802_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_41718eec27ca5f3a4771f0d7a3eca6c7.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесен на начало 2026 года, пришлось заменить подрядчика, рассказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на встрече с жителями. Строительство канатной дороги ведется рядом с научно-технологическим центром "Валдай". Ранее планировалось, что она будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Но, по словам Дронова, возникли сложности и на какое-то время было приостановлено строительство не только канатной дороги, но и университетской набережной и Центра полупроводникового материаловедения, которые находятся рядом. "Пришлось поменять подрядчика... Канатная дорога будет построена до конца текущего года. В следующем году проведём пусконаладочные работы и запустим её... Идея была такая, что молодые учёные, студенты смогут по FACE ID или по каким-то другим инструментам бесплатно пользоваться. Но в то же время это будет и транспортная связь, которой могут пользоваться и горожане, и, конечно, гости", - сообщил Дронов. Он также добавил, что канатная дорога будет частью туристического маршрута. Канатная дорога свяжет главный корпус НовГУ "Антоново" и площадку университета - инновационный научно-технологический центр "Валдай". Между берегами будут курсировать девять кабин вместимостью по 8 человек. Протяженность воздушной переправы составит 535,4 метра. Расчетная пропускная способность – 500 человек в час. Канатная дорога станет частью городской системы общественного транспорта.

https://1prime.ru/20250819/rossiya-860933188.html

новгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, новгородская область, общество , россия