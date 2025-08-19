https://1prime.ru/20250819/rossiya-860944876.html
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года - 19.08.2025, ПРАЙМ
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесен на начало 2026 года, пришлось заменить подрядчика, рассказал врио губернатора Новгородской области... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T21:21+0300
2025-08-19T21:21+0300
2025-08-19T21:21+0300
бизнес
новгородская область
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806802_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_41718eec27ca5f3a4771f0d7a3eca6c7.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесен на начало 2026 года, пришлось заменить подрядчика, рассказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на встрече с жителями. Строительство канатной дороги ведется рядом с научно-технологическим центром "Валдай". Ранее планировалось, что она будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Но, по словам Дронова, возникли сложности и на какое-то время было приостановлено строительство не только канатной дороги, но и университетской набережной и Центра полупроводникового материаловедения, которые находятся рядом. "Пришлось поменять подрядчика... Канатная дорога будет построена до конца текущего года. В следующем году проведём пусконаладочные работы и запустим её... Идея была такая, что молодые учёные, студенты смогут по FACE ID или по каким-то другим инструментам бесплатно пользоваться. Но в то же время это будет и транспортная связь, которой могут пользоваться и горожане, и, конечно, гости", - сообщил Дронов. Он также добавил, что канатная дорога будет частью туристического маршрута. Канатная дорога свяжет главный корпус НовГУ "Антоново" и площадку университета - инновационный научно-технологический центр "Валдай". Между берегами будут курсировать девять кабин вместимостью по 8 человек. Протяженность воздушной переправы составит 535,4 метра. Расчетная пропускная способность – 500 человек в час. Канатная дорога станет частью городской системы общественного транспорта.
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860933188.html
новгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806802_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_65499370b7788385159abd35cd02fc5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, новгородская область, общество , россия
Бизнес, Новгородская область, Общество , РОССИЯ
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года
Дронов: запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесен на начало 2026 года, пришлось заменить подрядчика, рассказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на встрече с жителями.
Строительство канатной дороги ведется рядом с научно-технологическим центром "Валдай
". Ранее планировалось, что она будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Но, по словам Дронова, возникли сложности и на какое-то время было приостановлено строительство не только канатной дороги, но и университетской набережной и Центра полупроводникового материаловедения, которые находятся рядом.
"Пришлось поменять подрядчика... Канатная дорога будет построена до конца текущего года. В следующем году проведём пусконаладочные работы и запустим её... Идея была такая, что молодые учёные, студенты смогут по FACE ID или по каким-то другим инструментам бесплатно пользоваться. Но в то же время это будет и транспортная связь, которой могут пользоваться и горожане, и, конечно, гости", - сообщил Дронов.
Он также добавил, что канатная дорога будет частью туристического маршрута.
Канатная дорога свяжет главный корпус НовГУ "Антоново" и площадку университета - инновационный научно-технологический центр "Валдай". Между берегами будут курсировать девять кабин вместимостью по 8 человек. Протяженность воздушной переправы составит 535,4 метра. Расчетная пропускная способность – 500 человек в час. Канатная дорога станет частью городской системы общественного транспорта.
АСИ и Астраханская область введут стандарт развития креативных индустрий