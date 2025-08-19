Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860944876.html
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года - 19.08.2025, ПРАЙМ
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесен на начало 2026 года, пришлось заменить подрядчика, рассказал врио губернатора Новгородской области... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T21:21+0300
2025-08-19T21:21+0300
бизнес
новгородская область
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806802_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_41718eec27ca5f3a4771f0d7a3eca6c7.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесен на начало 2026 года, пришлось заменить подрядчика, рассказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на встрече с жителями. Строительство канатной дороги ведется рядом с научно-технологическим центром "Валдай". Ранее планировалось, что она будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Но, по словам Дронова, возникли сложности и на какое-то время было приостановлено строительство не только канатной дороги, но и университетской набережной и Центра полупроводникового материаловедения, которые находятся рядом. "Пришлось поменять подрядчика... Канатная дорога будет построена до конца текущего года. В следующем году проведём пусконаладочные работы и запустим её... Идея была такая, что молодые учёные, студенты смогут по FACE ID или по каким-то другим инструментам бесплатно пользоваться. Но в то же время это будет и транспортная связь, которой могут пользоваться и горожане, и, конечно, гости", - сообщил Дронов. Он также добавил, что канатная дорога будет частью туристического маршрута. Канатная дорога свяжет главный корпус НовГУ "Антоново" и площадку университета - инновационный научно-технологический центр "Валдай". Между берегами будут курсировать девять кабин вместимостью по 8 человек. Протяженность воздушной переправы составит 535,4 метра. Расчетная пропускная способность – 500 человек в час. Канатная дорога станет частью городской системы общественного транспорта.
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860933188.html
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860806802_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_65499370b7788385159abd35cd02fc5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, новгородская область, общество , россия
Бизнес, Новгородская область, Общество , РОССИЯ
21:21 19.08.2025
 
Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года

Дронов: запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесли на начало 2026 года

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Вид на город Великий Новгород. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Запуск канатной дороги в Великом Новгороде перенесен на начало 2026 года, пришлось заменить подрядчика, рассказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на встрече с жителями.
Строительство канатной дороги ведется рядом с научно-технологическим центром "Валдай". Ранее планировалось, что она будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Но, по словам Дронова, возникли сложности и на какое-то время было приостановлено строительство не только канатной дороги, но и университетской набережной и Центра полупроводникового материаловедения, которые находятся рядом.
"Пришлось поменять подрядчика... Канатная дорога будет построена до конца текущего года. В следующем году проведём пусконаладочные работы и запустим её... Идея была такая, что молодые учёные, студенты смогут по FACE ID или по каким-то другим инструментам бесплатно пользоваться. Но в то же время это будет и транспортная связь, которой могут пользоваться и горожане, и, конечно, гости", - сообщил Дронов.
Он также добавил, что канатная дорога будет частью туристического маршрута.
Канатная дорога свяжет главный корпус НовГУ "Антоново" и площадку университета - инновационный научно-технологический центр "Валдай". Между берегами будут курсировать девять кабин вместимостью по 8 человек. Протяженность воздушной переправы составит 535,4 метра. Расчетная пропускная способность – 500 человек в час. Канатная дорога станет частью городской системы общественного транспорта.
Астрахань
АСИ и Астраханская область введут стандарт развития креативных индустрий
17:21
 
БизнесНовгородская областьОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала