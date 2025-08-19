Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860945418.html
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма
Власти Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма на маршрутах повышенной проходимости на курорте, сообщили в сочинской администрации. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T21:31+0300
2025-08-19T21:31+0300
бизнес
туризм
россия
сочи
краснодарский край
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860945265_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b920f5c824603de0a4580465f8ad1d7a.jpg
СОЧИ, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма на маршрутах повышенной проходимости на курорте, сообщили в сочинской администрации. В минувшее воскресенье на территории Сочи произошло два дорожно-транспортных происшествия во время организации джиппинг-туров, после которых погибли и пострадали люди. "В Сочи усилен мониторинг транспортных средств повышенной проходимости", - говорится в сообщении. В частности, во время мониторинга его участники уделят особое внимание фактам нарушения эксплуатации транспорта, например, незаконным изменениям в конструкции автомобилей, а также пресекут организацию авто- и мототуров, для которых нанимают неопытных водителей, подчеркнули в мэрии. Как рассказали в городской администрации, согласованные туристические маршруты повышенной опасности в Сочи есть, и они должны быть включены в единый реестр, который утверждается министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. При этом организатор экстремальной экскурсии должен иметь паспорт маршрута, согласованный министерством. По данным местных властей, в настоящее время на территории Сочи доступны для отдыхающих восемь согласованных джиппинга-туров: "Каскад 33 водопадов ручья Джегош", "Солохаул", "Солохаул - родина чая", "Хоста - жемчужина Сочи", "Прохладный", "Красоты Адлера", "Мамонтово ущелье". В прошлом году два автомаршрута повышенной опасности были исключены из реестра: "Долина реки Аше" и "По следам бурого мишки". С начала курортного сезона мониторинговые группы провели 27 выездных мероприятий, осмотрели 413 транспортных средства, составили 318 протоколов по различным статьям КоАП, рассказали в мэрии. Уточняется, что после проведенных проверок 15 автотранспортных средств были помещены на специализированные стоянки до решения суда.
https://1prime.ru/20250806/turtsiya-860383114.html
сочи
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860945265_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d6f7def04e8a31a36c88173c2a03744a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, сочи, краснодарский край, общество
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, СОЧИ, Краснодарский край, Общество
21:31 19.08.2025
 
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма

Правительство Сочи усилило контроль за организацией авто- и мототуризма

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид с горы Большой Ахун на город Сочи
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма на маршрутах повышенной проходимости на курорте, сообщили в сочинской администрации.
В минувшее воскресенье на территории Сочи произошло два дорожно-транспортных происшествия во время организации джиппинг-туров, после которых погибли и пострадали люди.
"В Сочи усилен мониторинг транспортных средств повышенной проходимости", - говорится в сообщении.
В частности, во время мониторинга его участники уделят особое внимание фактам нарушения эксплуатации транспорта, например, незаконным изменениям в конструкции автомобилей, а также пресекут организацию авто- и мототуров, для которых нанимают неопытных водителей, подчеркнули в мэрии.
Как рассказали в городской администрации, согласованные туристические маршруты повышенной опасности в Сочи есть, и они должны быть включены в единый реестр, который утверждается министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. При этом организатор экстремальной экскурсии должен иметь паспорт маршрута, согласованный министерством.
По данным местных властей, в настоящее время на территории Сочи доступны для отдыхающих восемь согласованных джиппинга-туров: "Каскад 33 водопадов ручья Джегош", "Солохаул", "Солохаул - родина чая", "Хоста - жемчужина Сочи", "Прохладный", "Красоты Адлера", "Мамонтово ущелье". В прошлом году два автомаршрута повышенной опасности были исключены из реестра: "Долина реки Аше" и "По следам бурого мишки".
С начала курортного сезона мониторинговые группы провели 27 выездных мероприятий, осмотрели 413 транспортных средства, составили 318 протоколов по различным статьям КоАП, рассказали в мэрии. Уточняется, что после проведенных проверок 15 автотранспортных средств были помещены на специализированные стоянки до решения суда.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
СМИ сообщили об "оживлении" шопинг-туризма в Турции
6 августа, 14:10
 
БизнесТуризмРОССИЯСОЧИКраснодарский крайОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала