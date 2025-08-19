https://1prime.ru/20250819/rossiya-860945418.html
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма
19.08.2025 Власти Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма на маршрутах повышенной проходимости на курорте, сообщили в сочинской администрации.
2025-08-19T21:31+0300
2025-08-19T21:31+0300
2025-08-19T21:31+0300
СОЧИ, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма на маршрутах повышенной проходимости на курорте, сообщили в сочинской администрации. В минувшее воскресенье на территории Сочи произошло два дорожно-транспортных происшествия во время организации джиппинг-туров, после которых погибли и пострадали люди. "В Сочи усилен мониторинг транспортных средств повышенной проходимости", - говорится в сообщении. В частности, во время мониторинга его участники уделят особое внимание фактам нарушения эксплуатации транспорта, например, незаконным изменениям в конструкции автомобилей, а также пресекут организацию авто- и мототуров, для которых нанимают неопытных водителей, подчеркнули в мэрии. Как рассказали в городской администрации, согласованные туристические маршруты повышенной опасности в Сочи есть, и они должны быть включены в единый реестр, который утверждается министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. При этом организатор экстремальной экскурсии должен иметь паспорт маршрута, согласованный министерством. По данным местных властей, в настоящее время на территории Сочи доступны для отдыхающих восемь согласованных джиппинга-туров: "Каскад 33 водопадов ручья Джегош", "Солохаул", "Солохаул - родина чая", "Хоста - жемчужина Сочи", "Прохладный", "Красоты Адлера", "Мамонтово ущелье". В прошлом году два автомаршрута повышенной опасности были исключены из реестра: "Долина реки Аше" и "По следам бурого мишки". С начала курортного сезона мониторинговые группы провели 27 выездных мероприятий, осмотрели 413 транспортных средства, составили 318 протоколов по различным статьям КоАП, рассказали в мэрии. Уточняется, что после проведенных проверок 15 автотранспортных средств были помещены на специализированные стоянки до решения суда.
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма
Правительство Сочи усилило контроль за организацией авто- и мототуризма
СОЧИ, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма на маршрутах повышенной проходимости на курорте, сообщили в сочинской администрации.
В минувшее воскресенье на территории Сочи
произошло два дорожно-транспортных происшествия во время организации джиппинг-туров, после которых погибли и пострадали люди.
"В Сочи усилен мониторинг транспортных средств повышенной проходимости", - говорится в сообщении.
В частности, во время мониторинга его участники уделят особое внимание фактам нарушения эксплуатации транспорта, например, незаконным изменениям в конструкции автомобилей, а также пресекут организацию авто- и мототуров, для которых нанимают неопытных водителей, подчеркнули в мэрии.
Как рассказали в городской администрации, согласованные туристические маршруты повышенной опасности в Сочи есть, и они должны быть включены в единый реестр, который утверждается министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
. При этом организатор экстремальной экскурсии должен иметь паспорт маршрута, согласованный министерством.
По данным местных властей, в настоящее время на территории Сочи доступны для отдыхающих восемь согласованных джиппинга-туров: "Каскад 33 водопадов ручья Джегош", "Солохаул", "Солохаул - родина чая", "Хоста - жемчужина Сочи", "Прохладный", "Красоты Адлера", "Мамонтово ущелье". В прошлом году два автомаршрута повышенной опасности были исключены из реестра: "Долина реки Аше" и "По следам бурого мишки".
С начала курортного сезона мониторинговые группы провели 27 выездных мероприятий, осмотрели 413 транспортных средства, составили 318 протоколов по различным статьям КоАП, рассказали в мэрии. Уточняется, что после проведенных проверок 15 автотранспортных средств были помещены на специализированные стоянки до решения суда.
