Дмитриев поблагодарил Орбана за предложение провести саммит ЕС с Россией

2025-08-19T21:40+0300

2025-08-19T21:40+0300

2025-08-19T21:40+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил премьера Венгрии Виктора Орбана за предложение о скором проведении саммита лидеров Евросоюза с Россией. Во вторник Орбан заявил, что на онлайн-саммите Европейского союза выдвинул предложение как можно скорее провести саммит лидеров интеграционного объединения с Россией. Он также подчеркнул, что риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров ЕС. "Важное послание и важное предложение. Спасибо, Виктор Орбан, за создание мостов и защиту мира", - написал Дмитриев в соцсети X. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

