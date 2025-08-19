Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев поблагодарил Орбана за предложение провести саммит ЕС с Россией
Дмитриев поблагодарил Орбана за предложение провести саммит ЕС с Россией
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил премьера Венгрии Виктора Орбана за предложение о скором проведении саммита лидеров Евросоюза с Россией. Во вторник Орбан заявил, что на онлайн-саммите Европейского союза выдвинул предложение как можно скорее провести саммит лидеров интеграционного объединения с Россией. Он также подчеркнул, что риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров ЕС. "Важное послание и важное предложение. Спасибо, Виктор Орбан, за создание мостов и защиту мира", - написал Дмитриев в соцсети X. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил премьера Венгрии Виктора Орбана за предложение о скором проведении саммита лидеров Евросоюза с Россией.
Во вторник Орбан заявил, что на онлайн-саммите Европейского союза выдвинул предложение как можно скорее провести саммит лидеров интеграционного объединения с Россией. Он также подчеркнул, что риск третьей мировой войны можно снизить только посредством переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что подтвердилось на онлайн-саммите лидеров ЕС.
"Важное послание и важное предложение. Спасибо, Виктор Орбан, за создание мостов и защиту мира", - написал Дмитриев в соцсети X.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления Белого дома
Заголовок открываемого материала