В Новгороде рассчитали сумму для реконструкции площади Победы-Софийской

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Вопрос реконструкции площади Победы-Софийской в Великом Новгороде прорабатывается с федеральным министерством, на эти цели необходимо около 1 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. "Следующий этап, мы сейчас это прорабатываем с коллегами из федерального министерства, - это выполнение работ по реконструкции площади Победы-Софийской. Всегда же площадь в любом, наверное, городе является местом, где встречаются, влюбляются, где назначают свидания. У нас, к сожалению, площадь оживает только в период каких-то мероприятий, плюс зимой, когда мы там ставим ёлку... Чтобы дать пространству жизнь, Центром развития городской среды уже разработана концепция... Одну только площадь, по самым скромным оценкам, реконструировать будет стоить около миллиарда рублей", - рассказал Дронов на встрече с жителями. Он уточнил, что речь идет о новом мощении, установке малых архитектурных форм, скамеек, архитектурного освещения по периметру. Следующий объект в списке на реконструкцию - Кремлёвский парк. Также планируется привести в порядок набережную возле Кремля, но нюанс в том, что Кремль - памятник ЮНЕСКО, поэтому там, по словам Дронова, могут быть установлены только некапитальные конструкции.

новгородская область

новгород

