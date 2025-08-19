Лавров и глава МИД Бразилии обсудили взаимодействие стран в рамках БРИКС
Лавров и глава МИД Бразилии Виейра обсудили взаимодействие стран в рамках БРИКС
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 19 августа – ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии обсудили по телефону ряд вопросов сотрудничества между странами в рамках БРИКС, а также в ООН и других международных организациях, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе беседы стороны затронули ряд вопросов взаимодействия в рамках БРИКС. Дана высокая оценка председательству Бразилии в объединении в 2025 году, в том числе по итогам XVII саммита в Рио-де-Жанейро (6-7 июля). Подтвержден настрой укреплять взаимодействие в рамках объединения, включая деятельность Нового банка развития, а также в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении.
Кроме того, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра выразил поддержку совместной работе Москвы и Вашингтона по созданию необходимых условий для устойчивого разрешения украинского кризиса, отметили в МИД.
Стороны также обсудили отдельные вопросы российско-бразильской повестки и планируемые контакты до конца 2025 года, уточняется в сообщении.
15 августа президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, на встрече на Аляске обсудили пути решения украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали диалог положительно. Российский президент по итогам саммита высказался о возможности завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия стремится к тому, чтобы урегулирование было долговременным.
Трамп, в свою очередь, отметил, что им с Путиным удалось согласовать "многие пункты" по украинской проблеме, однако по некоторым вопросам договоренности еще не достигнуты. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором заявил, что возможность соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
