СМИ: Рубио возглавит группу советников НАТО по безопасности для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Рубио возглавит группу советников НАТО по безопасности для Украины
СМИ: Рубио возглавит группу советников НАТО по безопасности для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Рубио возглавит группу советников НАТО по безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T05:20+0300
2025-08-19T05:20+0300
мировая экономика
экономика
украина
сша
рф
дональд трамп
марко рубио
марк рубио
нато
ес
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники. "Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит целевую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины", - пишет издание. По словам европейских чиновников, гарантии безопасности Украине будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Источники добавили, что существует ряд способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам на Украине, которые не ограничиваются вводом американских войск в зону конфликта. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
украина
сша
рф
мировая экономика, украина, сша, рф, дональд трамп, марко рубио, марк рубио, нато, ес, фсб
Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Марко Рубио, Марк Рубио, НАТО, ЕС, ФСБ
05:20 19.08.2025
 
СМИ: Рубио возглавит группу советников НАТО по безопасности для Украины

WSJ: Рубио возглавит группу советников НАТО для разработки гарантий безопасности Украине

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники.
"Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит целевую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины", - пишет издание.
По словам европейских чиновников, гарантии безопасности Украине будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Источники добавили, что существует ряд способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам на Украине, которые не ограничиваются вводом американских войск в зону конфликта.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
 
