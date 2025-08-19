Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина Румынии призвал ликвидировать полмиллиона фирм-призраков - 19.08.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина Румынии призвал ликвидировать полмиллиона фирм-призраков
КИШИНЕВ, 19 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Румынии Александру Назаре призвал ликвидировать полмиллиона юридических лиц, которые являются "фирмами-призраками", поскольку они мешают развитию экономики. "Сегодня в Румынии почти полмиллиона недействующих компаний. Более 120 тысяч из них имеют долги, а почти 300 тысяч не работают уже более 5 лет. Мы не сможем построить справедливую экономику, пока компании-фантомы блокируют рынок и создают нечестную конкуренцию для предпринимателей, которые работают и вовремя платят налоги… Пришло время разрушить эту ширму, за которой скрываются более 460 тысяч недействующих компаний", - заявил Назаре на брифинге. По его словам, для принудительной ликвидации юридических лиц введут новые правила и установят четкие сроки, в течение которых компании могут не проявлять налоговую активность. "Эта мера находится на стадии общественного обсуждения, и я предлагаю вам прислать свои отзывы: считаете ли вы это предложение полезным для очистки рынка от этих налоговых призраков и повышения фискальной дисциплины. Мы выводим все эти компании на чистую воду", - добавил министр. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
10:12 19.08.2025
 
КИШИНЕВ, 19 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Румынии Александру Назаре призвал ликвидировать полмиллиона юридических лиц, которые являются "фирмами-призраками", поскольку они мешают развитию экономики.
"Сегодня в Румынии почти полмиллиона недействующих компаний. Более 120 тысяч из них имеют долги, а почти 300 тысяч не работают уже более 5 лет. Мы не сможем построить справедливую экономику, пока компании-фантомы блокируют рынок и создают нечестную конкуренцию для предпринимателей, которые работают и вовремя платят налоги… Пришло время разрушить эту ширму, за которой скрываются более 460 тысяч недействующих компаний", - заявил Назаре на брифинге.
По его словам, для принудительной ликвидации юридических лиц введут новые правила и установят четкие сроки, в течение которых компании могут не проявлять налоговую активность.
"Эта мера находится на стадии общественного обсуждения, и я предлагаю вам прислать свои отзывы: считаете ли вы это предложение полезным для очистки рынка от этих налоговых призраков и повышения фискальной дисциплины. Мы выводим все эти компании на чистую воду", - добавил министр.
Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников.
Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
Россельхознадзор ограничил ввоз овец и коз из Болгарии и Румынии
5 августа, 18:09
