https://1prime.ru/20250819/rynok-860892135.html

Российский рынок акций растет в начале утренних торгов

Российский рынок акций растет в начале утренних торгов - 19.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале утренних торгов

Российский рынок акций растет в начале утренней сессии вторника - на 1,6%, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T08:06+0300

2025-08-19T08:06+0300

2025-08-19T08:06+0300

экономика

рынок

торги

акции

сша

рф

украина

мосбиржа

ес

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии вторника - на 1,6%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.48 мск повышался на 1,59%, до 2 998,12 пункта. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. По итогам встречи Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о состоявшихся переговорах. Президенты России и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. "В ближайшие недели сохранится повышенная нервозность и турбулентность. Но если оценивать рынок долгосрочно, с учетом фактора снижающейся ключевой ставки ЦБ РФ и перспектив восстановления инвалют, то таргет бенчмарка - 3 500 пунктов, причем, это без дивидендов. А значит, повышенная инвестиционная привлекательность рынка сохраняется", - считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

https://1prime.ru/20250819/indeks-860891976.html

сша

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, рф, украина, мосбиржа, ес, "бкс мир инвестиций"