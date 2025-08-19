https://1prime.ru/20250819/rynok-860902791.html

Российский рынок акций уверенно растет на старте основной торговой сессии

2025-08-19T10:44+0300

экономика

рынок

торги

сша

европа

украина

мосбиржа

ес

двмп

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале основной торговой сессии вторника на фоне позитивных новостей по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским, свидетельствуют данные Мосбиржи и комментарии экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.37 мск растет на 1,63%, до 2 999,33 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,8%, до 66,07 доллара за баррель. Заметно дорожают акции "Сегежи" (+3,21%), "Генетико" (+3,16%), ДВМП (+2,61%), "М.Видео" (+1,91%), ПИКа (+1,77%). Дешевеют акции банка "Санкт-Петербург" (-0,78%), "Аэрофлота" (-0,45%), Московского кредитного банка (-0,43%), НМТП (-0,23%), "Норникеля" (-0,17%). В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. "Результаты переговоров... Трампа с представителями Европы и Украины можно оценить как умеренно позитивные, что дает повод для продолжения роста российского рынка акций. Это может позволить индексу Мосбиржи на горизонте ближайших недель выйти в район 3150-3200 пунктов, где проходит долгосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов 2021 года", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом в рамках сегодняшних торгов целевым диапазоном видятся 2980-3050 пунктов, добавил он. Закрепление выше 3 000 пунктов откроет дорогу на штурм несильного сопротивления в 3 050 пунктов, а в случае успеха – на закрытие февральского гэпа в районе 3 190 пунктов, отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".

сша

европа

украина

2025

рынок, торги, сша, европа, украина, мосбиржа, ес, двмп