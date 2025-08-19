https://1prime.ru/20250819/rynok-860902791.html
Российский рынок акций уверенно растет на старте основной торговой сессии
Российский рынок акций уверенно растет на старте основной торговой сессии - 19.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций уверенно растет на старте основной торговой сессии
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале основной торговой сессии вторника на фоне позитивных новостей по итогам переговоров президента США... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T10:44+0300
2025-08-19T10:44+0300
2025-08-19T10:44+0300
экономика
рынок
торги
сша
европа
украина
мосбиржа
ес
двмп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_28f0ed60f5291aa16b3c025fdb35ef90.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале основной торговой сессии вторника на фоне позитивных новостей по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским, свидетельствуют данные Мосбиржи и комментарии экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.37 мск растет на 1,63%, до 2 999,33 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,8%, до 66,07 доллара за баррель. Заметно дорожают акции "Сегежи" (+3,21%), "Генетико" (+3,16%), ДВМП (+2,61%), "М.Видео" (+1,91%), ПИКа (+1,77%). Дешевеют акции банка "Санкт-Петербург" (-0,78%), "Аэрофлота" (-0,45%), Московского кредитного банка (-0,43%), НМТП (-0,23%), "Норникеля" (-0,17%). В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. "Результаты переговоров... Трампа с представителями Европы и Украины можно оценить как умеренно позитивные, что дает повод для продолжения роста российского рынка акций. Это может позволить индексу Мосбиржи на горизонте ближайших недель выйти в район 3150-3200 пунктов, где проходит долгосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов 2021 года", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом в рамках сегодняшних торгов целевым диапазоном видятся 2980-3050 пунктов, добавил он. Закрепление выше 3 000 пунктов откроет дорогу на штурм несильного сопротивления в 3 050 пунктов, а в случае успеха – на закрытие февральского гэпа в районе 3 190 пунктов, отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250819/rynok-860892135.html
сша
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629431_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_5bb48bc61b89fb23743b45d9bef6d2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, европа, украина, мосбиржа, ес, двмп
Экономика, Рынок, Торги, США, ЕВРОПА, УКРАИНА, Мосбиржа, ЕС, ДВМП
Российский рынок акций уверенно растет на старте основной торговой сессии
Мосбиржа: российский рынок акций растет на позитивных новостях из США и ЕС
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале основной торговой сессии вторника на фоне позитивных новостей по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским, свидетельствуют данные Мосбиржи и комментарии экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.37 мск растет на 1,63%, до 2 999,33 пункта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,8%, до 66,07 доллара за баррель.
Заметно дорожают акции "Сегежи" (+3,21%), "Генетико" (+3,16%), ДВМП (+2,61%), "М.Видео" (+1,91%), ПИКа (+1,77%). Дешевеют акции банка "Санкт-Петербург" (-0,78%), "Аэрофлота" (-0,45%), Московского кредитного банка (-0,43%), НМТП (-0,23%), "Норникеля" (-0,17%).
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза.
"Результаты переговоров... Трампа с представителями Европы и Украины можно оценить как умеренно позитивные, что дает повод для продолжения роста российского рынка акций. Это может позволить индексу Мосбиржи на горизонте ближайших недель выйти в район 3150-3200 пунктов, где проходит долгосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов 2021 года", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
При этом в рамках сегодняшних торгов целевым диапазоном видятся 2980-3050 пунктов, добавил он.
Закрепление выше 3 000 пунктов откроет дорогу на штурм несильного сопротивления в 3 050 пунктов, а в случае успеха – на закрытие февральского гэпа в районе 3 190 пунктов, отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".
Российский рынок акций растет в начале утренних торгов