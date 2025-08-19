Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем - это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, - это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине", – сказал Рютте в эфире Fox News.
Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины
