Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе

Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе - 19.08.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе

Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T08:19+0300

2025-08-19T08:19+0300

2025-08-19T08:19+0300

политика

общество

украина

марк рютте

нато

fox news

ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем - это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, - это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине", – сказал Рютте в эфире Fox News. Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.

украина

