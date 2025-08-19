https://1prime.ru/20250819/ryutte-860894130.html
Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе
Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе - 19.08.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе
Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:19+0300
2025-08-19T08:19+0300
2025-08-19T08:19+0300
политика
общество
украина
марк рютте
нато
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860893978_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_5e8c9ed0c6d63b5b295bfcdf8e378bdf.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем - это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, - это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине", – сказал Рютте в эфире Fox News. Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.
https://1prime.ru/20250819/stubb-860893673.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860893978_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_8b79c04a8a6d13caf4cabe6a167e9a0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, марк рютте, нато, fox news
Политика, Общество , УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО, Fox News
Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе
Генсек НАТО Рютте: членство Украины в альянсе сейчас не обсуждается
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем - это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, - это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине", – сказал Рютте в эфире Fox News.
Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины