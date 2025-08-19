https://1prime.ru/20250819/salvador-860890007.html

В Сальвадоре оценили возможность переговоров по Украине

В Сальвадоре оценили возможность переговоров по Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ

В Сальвадоре оценили возможность переговоров по Украине

Инициатива и направление возможных переговоров о мире на Украине находятся на стороне России, заявил РИА Новости политолог Университета Сальвадора Давид... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T05:17+0300

2025-08-19T05:17+0300

2025-08-19T05:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

европа

украина

вашингтон

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860890007.jpg?1755569866

САН-САЛЬВАДОР, 19 авг - ПРАЙМ. Инициатива и направление возможных переговоров о мире на Украине находятся на стороне России, заявил РИА Новости политолог Университета Сальвадора Давид Эрнандес, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. "Инициатива и определение курса переговоров о прочном мире, похоже, остаются за Российской Федерацией, поскольку как в политическом, так и в военном плане она продемонстрировала более высокую боеспособность и высокий уровень производства вооружений, не только по сравнению с Украиной, но и с 31 страной - членом Североатлантического альянса, а также другими союзниками Киева, такими как Япония, Южная Корея, Австралия или Тайвань", - сказал Эрнандес РИА Новости. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. По словам политолога, Европа в текущих условиях отодвинута на второй план переговоров по Украине, а настоящими движущими силами мирного процесса являются Дональд Трамп и Владимир Путин. "Европа очевидно оказывается отброшенной на уровень незначительности, второстепенных игроков, несмотря на её отчаянные попытки стать стороной переговоров и диктовать России определённые условия, такие как введение дополнительных экономических санкций, если она не примет их требования", сказал эксперт. По словам Эрнандеса, прошедшие встречи в верхах позволяют судить, что переговоры продвигаются благодаря Вашингтону и Москве. "Основная движущая сила переговоров - Трамп и Путин, а Европа в лучшем случае играет роль сообщника, не имеющего полномочий или влияния на принятие решений", - добавил он.

европа

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, европа, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес