В Сальвадоре оценили возможность переговоров по Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
В Сальвадоре оценили возможность переговоров по Украине
2025-08-19T05:17+0300
2025-08-19T05:17+0300
САН-САЛЬВАДОР, 19 авг - ПРАЙМ. Инициатива и направление возможных переговоров о мире на Украине находятся на стороне России, заявил РИА Новости политолог Университета Сальвадора Давид Эрнандес, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. "Инициатива и определение курса переговоров о прочном мире, похоже, остаются за Российской Федерацией, поскольку как в политическом, так и в военном плане она продемонстрировала более высокую боеспособность и высокий уровень производства вооружений, не только по сравнению с Украиной, но и с 31 страной - членом Североатлантического альянса, а также другими союзниками Киева, такими как Япония, Южная Корея, Австралия или Тайвань", - сказал Эрнандес РИА Новости. В понедельник Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. По словам политолога, Европа в текущих условиях отодвинута на второй план переговоров по Украине, а настоящими движущими силами мирного процесса являются Дональд Трамп и Владимир Путин. "Европа очевидно оказывается отброшенной на уровень незначительности, второстепенных игроков, несмотря на её отчаянные попытки стать стороной переговоров и диктовать России определённые условия, такие как введение дополнительных экономических санкций, если она не примет их требования", сказал эксперт. По словам Эрнандеса, прошедшие встречи в верхах позволяют судить, что переговоры продвигаются благодаря Вашингтону и Москве. "Основная движущая сила переговоров - Трамп и Путин, а Европа в лучшем случае играет роль сообщника, не имеющего полномочий или влияния на принятие решений", - добавил он.
05:17 19.08.2025
 
