https://1prime.ru/20250819/sdek-860890424.html

СДЭК запустил предзаказ на iPhone 17 и Apple Watch 11

СДЭК запустил предзаказ на iPhone 17 и Apple Watch 11 - 19.08.2025, ПРАЙМ

СДЭК запустил предзаказ на iPhone 17 и Apple Watch 11

СДЭК запустил предзаказ на новый iPhone 17 и Apple Watch 11, которые американская компания анонсирует в начале сентября: предоплата для смартфона составляет 50... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T05:29+0300

2025-08-19T05:29+0300

2025-08-19T05:29+0300

технологии

apple

мтс

мегафон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860890424.jpg?1755570594

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. СДЭК запустил предзаказ на новый iPhone 17 и Apple Watch 11, которые американская компания анонсирует в начале сентября: предоплата для смартфона составляет 50 тысяч рублей, а для умных часов - 25 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании. "CDEK.Shopping открыл предзаказ на новейшие устройства от Apple - iPhone 17 и Apple Watch 11. Теперь пользователи могут забронировать долгожданные новинки и получить их в числе первых сразу после старта продаж у официальных продавцов... Стоимость предзаказа iPhone 17 - 50 000 рублей, Apple Watch 11 - 25 000 рублей", - сообщили в компании. Отмечается, что итоговая стоимость товаров будет предложена за вычетом аванса. Так, после открытия официальных продаж менеджер свяжется с клиентом, уточнит модификацию и озвучит итоговую стоимость. Доставка из-за рубежа займет от 14 дней с момента выкупа товара. В свою очередь в МТС рассказали РИА Новости, что запускают в интернет-магазине продажи виртуальных сертификатов на iPhone 17 стоимостью 25 тысяч рублей. "Он дает возможность владельцу получить новинки одним из первых в России", - пояснили там. Сразу после официальной презентации Apple сотрудники МТС свяжутся с обладателями сертификата для уточнения деталей заказа. В компании ожидают, что спрос на новые iPhone значительно превысит показатели предыдущей линейки. "Мегафон" сообщил РИА Новости, что предзаказ на iPhone 17 и Apple Watch 11 будет запущен в начале сентября, дата будет определена после анонса дня официальной презентации новинок. В "Билайне" и restore: открыли регистрацию на предзаказ новинок - клиент может оставить заявку на сайте и ожидать звонка сотрудника колл-центра, который свяжется в день старта предзаказа, который пока неизвестен. В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что откроют предзаказ в день презентации новинок компании. Wildberries и Ozon также планируют предоставить покупателям возможность заказать iPhone 17 сразу после презентации Apple.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, apple, мтс, мегафон