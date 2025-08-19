https://1prime.ru/20250819/shtraf-860902617.html

"Почта России" планирует обжаловать штраф по делу о модернизации отделений

2025-08-19T10:43+0300

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. "Почта России" планирует обжаловать штраф по делу о модернизации отделений - решение мирового судьи касается исключительно сроков оформления документации, закрывающей работы привлеченных подрядчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник Счетная палата сообщила, что мировой судья города Москвы оштрафовал АО "Почта России" на 230,6 миллиона рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов, решение принято на основании дела об административном правонарушении. Нарушения были установлены инспекторами Счетной палаты, на их основании было возбуждено административное дело. "Решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений. Оно касается исключительно сроков оформления документации, закрывающей работы привлеченных подрядчиков. Штраф, назначенный мировым судьей, компания будет обжаловать в установленном порядке", - сообщили в "Почте России". В пресс-службе напомнили, что модернизация отделений почтовой связи, которые расположены в сельской и труднодоступной местности, происходит по поручению президента РФ. "В 2023-2024 годах компания продолжила ремонтировать и запускать обновленные отделения", - добавили в компании. В начале августа Счетная палата РФ сообщила о результатах исполнения Минцифры РФ бюджета в 2024 году. В отчете аудиторы указали на недостаточный контроль Минцифры за достижением юридическими лицами результатов предоставления им бюджетных инвестиций. В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил отремонтировать более 25 тысяч почтовых отделений до 2025 года, в 2024 году он продлил программу модернизации до 2030 года. По итогам проверки контрольное ведомство установило, что АО "Почта России" не обеспечило в установленный срок (31 декабря 2024 года) модернизацию 773 отделений почтовой связи.

