Швейцария даст иммунитет Путину от МУС в случае визита на мирные переговоры

ЖЕНЕВА, 19 авг – ПРАЙМ. Швейцария обеспечит иммунитет президента России Владимира Путина от выпущенного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест в случае его визита в рамках мирных переговоров, сообщил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в "нейтральной стране", предложив сделать местом переговоров Женеву. "Швейцария предоставит иммунитет президенту России Владимиру Путину, несмотря на ордер МУС, при условии, что он приедет "на мирную конференцию", - приводит агентство Франс Пресс обращение министра к журналистам на полях встречи с итальянскими коллегой Антонио Таяни в Берне. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Западные страны тогда приветствовали это решение. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

