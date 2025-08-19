https://1prime.ru/20250819/smi-860941695.html

СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева

СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева - 19.08.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева

Сформирована комиссия с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности Киеву, ее возглавил американский... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T20:23+0300

2025-08-19T20:23+0300

2025-08-19T20:23+0300

политика

мировая экономика

украина

сша

киев

марко рубио

владимир зеленский

дональд трамп

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сформирована комиссия с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности Киеву, ее возглавил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг передавало, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Совместная американо-европейско-украинская комиссия была сформирована для составления предложения по гарантиям безопасности. Эту комиссию возглавляет... Рубио, советники по нацбезопасности с Украины и из европейских стран также участвуют в дискуссиях", - говорится в сообщении портала. По словам неназванного украинского чиновника, в ближайшие дни будет проводиться работа над возможными гарантиями безопасности. Как отмечает портал, они, скорее всего, будут включать американскую поддержку с воздуха. Как сообщил европейский чиновник, президент США Дональд Трамп согласился вместе с европейскими коллегами работать над гарантиями безопасности "наподобие 5-й статьи устава НАТО", однако он не уточнил, какую роль будут играть Штаты в их обеспечении. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://1prime.ru/20250819/decrease-860936332.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, киев, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес, фсб