Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250819/smi-860941695.html
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева
Сформирована комиссия с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности Киеву, ее возглавил американский... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T20:23+0300
2025-08-19T20:23+0300
политика
мировая экономика
украина
сша
киев
марко рубио
владимир зеленский
дональд трамп
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сформирована комиссия с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности Киеву, ее возглавил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг передавало, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Совместная американо-европейско-украинская комиссия была сформирована для составления предложения по гарантиям безопасности. Эту комиссию возглавляет... Рубио, советники по нацбезопасности с Украины и из европейских стран также участвуют в дискуссиях", - говорится в сообщении портала. По словам неназванного украинского чиновника, в ближайшие дни будет проводиться работа над возможными гарантиями безопасности. Как отмечает портал, они, скорее всего, будут включать американскую поддержку с воздуха. Как сообщил европейский чиновник, президент США Дональд Трамп согласился вместе с европейскими коллегами работать над гарантиями безопасности "наподобие 5-й статьи устава НАТО", однако он не уточнил, какую роль будут играть Штаты в их обеспечении. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://1prime.ru/20250819/decrease-860936332.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_59:0:1158:824_1920x0_80_0_0_747dc795c998811a6c5ad4d5b662b960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, киев, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес, фсб
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, ФСБ
20:23 19.08.2025
 
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева

Axios: США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности Киеву

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© Фото : The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сформирована комиссия с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности Киеву, ее возглавил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг передавало, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Совместная американо-европейско-украинская комиссия была сформирована для составления предложения по гарантиям безопасности. Эту комиссию возглавляет... Рубио, советники по нацбезопасности с Украины и из европейских стран также участвуют в дискуссиях", - говорится в сообщении портала.
По словам неназванного украинского чиновника, в ближайшие дни будет проводиться работа над возможными гарантиями безопасности. Как отмечает портал, они, скорее всего, будут включать американскую поддержку с воздуха.
Как сообщил европейский чиновник, президент США Дональд Трамп согласился вместе с европейскими коллегами работать над гарантиями безопасности "наподобие 5-й статьи устава НАТО", однако он не уточнил, какую роль будут играть Штаты в их обеспечении.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Нефть дешевеет после встречи в Белом доме
18:23
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевМарко РубиоВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕСФСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала