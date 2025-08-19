https://1prime.ru/20250819/smi-860941695.html
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева - 19.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева
Сформирована комиссия с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности Киеву, ее возглавил американский... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T20:23+0300
2025-08-19T20:23+0300
2025-08-19T20:23+0300
политика
мировая экономика
украина
сша
киев
марко рубио
владимир зеленский
дональд трамп
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сформирована комиссия с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности Киеву, ее возглавил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг передавало, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Совместная американо-европейско-украинская комиссия была сформирована для составления предложения по гарантиям безопасности. Эту комиссию возглавляет... Рубио, советники по нацбезопасности с Украины и из европейских стран также участвуют в дискуссиях", - говорится в сообщении портала. По словам неназванного украинского чиновника, в ближайшие дни будет проводиться работа над возможными гарантиями безопасности. Как отмечает портал, они, скорее всего, будут включать американскую поддержку с воздуха. Как сообщил европейский чиновник, президент США Дональд Трамп согласился вместе с европейскими коллегами работать над гарантиями безопасности "наподобие 5-й статьи устава НАТО", однако он не уточнил, какую роль будут играть Штаты в их обеспечении. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://1prime.ru/20250819/decrease-860936332.html
украина
сша
киев
мировая экономика, украина, сша, киев, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес, фсб
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, ФСБ
СМИ узнали о создании комиссии США, ЕС и Украины по гарантиям для Киева
Axios: США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности Киеву
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сформирована комиссия с участием представителей США, Европы и Украины для составления предложений по гарантиями безопасности Киеву, ее возглавил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг передавало, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Совместная американо-европейско-украинская комиссия была сформирована для составления предложения по гарантиям безопасности. Эту комиссию возглавляет... Рубио, советники по нацбезопасности с Украины и из европейских стран также участвуют в дискуссиях", - говорится в сообщении портала.
По словам неназванного украинского чиновника, в ближайшие дни будет проводиться работа над возможными гарантиями безопасности. Как отмечает портал, они, скорее всего, будут включать американскую поддержку с воздуха.
Как сообщил европейский чиновник, президент США Дональд Трамп согласился вместе с европейскими коллегами работать над гарантиями безопасности "наподобие 5-й статьи устава НАТО", однако он не уточнил, какую роль будут играть Штаты в их обеспечении.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Нефть дешевеет после встречи в Белом доме
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.