Японская SoftBank купит акции Intel на $2 млрд - 19.08.2025, ПРАЙМ
Японская SoftBank купит акции Intel на $2 млрд
Японская SoftBank купит акции Intel на $2 млрд
Японская SoftBank купит акции Intel на $2 млрд
Японская холдинговая компания SoftBank Group намерена приобрести обыкновенные акции американской Intel Corporation на общую сумму в 2 миллиарда долларов,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T04:23+0300
2025-08-19T04:23+0300
сша
softbank
ТОКИО, 19 авг – ПРАЙМ. Японская холдинговая компания SoftBank Group намерена приобрести обыкновенные акции американской Intel Corporation на общую сумму в 2 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе по итогам подписания соответствующего соглашения. "Инвестиции будут иметь место на фоне того, как Intel и SoftBank расширяют свои цели по вложениям в передовые технологии и инновации в сфере полупроводников в США. По условиям соглашения, SoftBank приобретет обыкновенные акции Intel по 23 доллара за акцию", - говорится в документе. В пресс-релизе также уточняется, что подобный шаг японской корпорации отвечает ее долгосрочному видению в целях ускоренного доступа к передовым технологиям искусственного интеллекта, которые поддерживают цифровую трансформацию, облачные решения и инфраструктуру следующего поколения.
сша, softbank
США, SoftBank
04:23 19.08.2025
 
Японская SoftBank купит акции Intel на $2 млрд

Японская SoftBank купит акции Intel Corporation на 2 миллиарда долларов

ТОКИО, 19 авг – ПРАЙМ. Японская холдинговая компания SoftBank Group намерена приобрести обыкновенные акции американской Intel Corporation на общую сумму в 2 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе по итогам подписания соответствующего соглашения.
"Инвестиции будут иметь место на фоне того, как Intel и SoftBank расширяют свои цели по вложениям в передовые технологии и инновации в сфере полупроводников в США. По условиям соглашения, SoftBank приобретет обыкновенные акции Intel по 23 доллара за акцию", - говорится в документе.
В пресс-релизе также уточняется, что подобный шаг японской корпорации отвечает ее долгосрочному видению в целях ускоренного доступа к передовым технологиям искусственного интеллекта, которые поддерживают цифровую трансформацию, облачные решения и инфраструктуру следующего поколения.
 
Заголовок открываемого материала