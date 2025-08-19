https://1prime.ru/20250819/softbank-860889571.html

Японская SoftBank купит акции Intel на $2 млрд

Японская SoftBank купит акции Intel на $2 млрд

ТОКИО, 19 авг – ПРАЙМ. Японская холдинговая компания SoftBank Group намерена приобрести обыкновенные акции американской Intel Corporation на общую сумму в 2 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе по итогам подписания соответствующего соглашения. "Инвестиции будут иметь место на фоне того, как Intel и SoftBank расширяют свои цели по вложениям в передовые технологии и инновации в сфере полупроводников в США. По условиям соглашения, SoftBank приобретет обыкновенные акции Intel по 23 доллара за акцию", - говорится в документе. В пресс-релизе также уточняется, что подобный шаг японской корпорации отвечает ее долгосрочному видению в целях ускоренного доступа к передовым технологиям искусственного интеллекта, которые поддерживают цифровую трансформацию, облачные решения и инфраструктуру следующего поколения.

