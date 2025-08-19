https://1prime.ru/20250819/splat-860904923.html

Российский Splat начал поставки продукции в Саудовскую Аравию

Российский Splat начал поставки продукции в Саудовскую Аравию - 19.08.2025, ПРАЙМ

Российский Splat начал поставки продукции в Саудовскую Аравию

Российский производитель средств для гигиены полости рта Splat начал продавать свою продукцию в магазинах и аптеках Саудовской Аравии, говорится в релизе... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T11:31+0300

2025-08-19T11:31+0300

2025-08-19T11:31+0300

экономика

бизнес

саудовская аравия

эр-рияд

amazon

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860905110_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9bf279e6cc2ea2d449176f474c49f44e.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский производитель средств для гигиены полости рта Splat начал продавать свою продукцию в магазинах и аптеках Саудовской Аравии, говорится в релизе компании. "Бренд Splat встал на полки торговых сетей в городах-миллионниках Саудовской Аравии. Продукция Splat Global будет продаваться в ведущих аптечных сетях страны, таких как Innova, Orange, IBrand, Al Nahdi. В интернет-магазинах она будет доступна в магазинах Amazon, Snapstore", - сообщили в компании. Так, продукция Splat появится сначала в крупных и коммерчески значимых городах - Эр-Рияд, Джидда и Даммам. На новом рынке будут представлены зубные пасты, которые находятся в топе продаж на российском рынке и ряде других. Компания отметила, что рынок средств по уходу за полостью рта в Саудовской Аравии оценивается примерно в 458 миллионов долларов, а годовой рост составляет 4-5%. Splat планирует занять 5% доли рынка в сегменте натуральных средств для ухода за полостью рта, а также расширить присутствие по всей стране. "Вся продукция адаптирована под требования местного законодательства. В Саудовской Аравии действуют строгие правила SFDA (Саудовского управления по контролю за продуктами и лекарствами) в отношении средств по уходу за полостью рта", - добавили в компании. Splat - российский производитель средств для гигиены полости рта, экологичных продуктов для ухода за домом и натуральной косметики. Компания основана в 2000 году.

https://1prime.ru/20250814/aktivy-860705559.html

саудовская аравия

эр-рияд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, саудовская аравия, эр-рияд, amazon