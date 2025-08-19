Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250819/ssha-860899057.html
WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку
WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку - 19.08.2025, ПРАЙМ
WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку
США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T09:35+0300
2025-08-19T09:37+0300
политика
сша
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84000/50/840005089_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_83aefd15a4aa1ee51f1e384178afab17.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть невыгодно Киеву, пишет газета Wall Street Journal. "США могут использовать обмен разведданными для достижения соглашения", - пишет издание. Wall Street Journal также отмечает со ссылкой на источники, что хотя пауза в обмене разведданными, которая произошла в марте, была кратковременной, некогда очень тесные отношения между представителями и сотрудниками американских и украинских разведок ухудшились. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://1prime.ru/20250818/tramp-860879697.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84000/50/840005089_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8faee21d7a0ee8279b9c112d9fc1a28d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, киев, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
09:35 19.08.2025 (обновлено: 09:37 19.08.2025)
 
WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку

WSJ: США могут использовать обмен разведданными для давления на Украину

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть невыгодно Киеву, пишет газета Wall Street Journal.
"США могут использовать обмен разведданными для достижения соглашения", - пишет издание.
Wall Street Journal также отмечает со ссылкой на источники, что хотя пауза в обмене разведданными, которая произошла в марте, была кратковременной, некогда очень тесные отношения между представителями и сотрудниками американских и украинских разведок ухудшились.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Страны НАТО будут платить США за вооружение для Украины, заявил Трамп
Вчера, 21:21
 
ПолитикаСШАУКРАИНАКиевВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала