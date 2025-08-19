https://1prime.ru/20250819/ssha-860899057.html
WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть невыгодно Киеву, пишет газета Wall Street Journal. "США могут использовать обмен разведданными для достижения соглашения", - пишет издание. Wall Street Journal также отмечает со ссылкой на источники, что хотя пауза в обмене разведданными, которая произошла в марте, была кратковременной, некогда очень тесные отношения между представителями и сотрудниками американских и украинских разведок ухудшились. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть невыгодно Киеву, пишет
газета Wall Street Journal.
"США могут использовать обмен разведданными для достижения соглашения", - пишет издание.
Wall Street Journal также отмечает со ссылкой на источники, что хотя пауза в обмене разведданными, которая произошла в марте, была кратковременной, некогда очень тесные отношения между представителями и сотрудниками американских и украинских разведок ухудшились.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
