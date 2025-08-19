https://1prime.ru/20250819/ssha-860899057.html

WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку

WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку - 19.08.2025, ПРАЙМ

WSJ узнала, как Вашингтон может заставить Киев заключить сделку

США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T09:35+0300

2025-08-19T09:35+0300

2025-08-19T09:37+0300

политика

сша

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84000/50/840005089_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_83aefd15a4aa1ee51f1e384178afab17.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть невыгодно Киеву, пишет газета Wall Street Journal. "США могут использовать обмен разведданными для достижения соглашения", - пишет издание. Wall Street Journal также отмечает со ссылкой на источники, что хотя пауза в обмене разведданными, которая произошла в марте, была кратковременной, некогда очень тесные отношения между представителями и сотрудниками американских и украинских разведок ухудшились. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

https://1prime.ru/20250818/tramp-860879697.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, киев, владимир зеленский