Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно
2025-08-19T17:11+0300
2025-08-19T17:11+0300
2025-08-19T17:11+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.58 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,33%, до 45 062,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускается на 0,42%, до 21 538,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,06%, до 6 445,5 пункта. Ранее во вторник была опубликована макростатистика. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, неожиданно выросло - на 5,2%, до 1,428 миллиона. Трейдеры оценивают и корпоративные новости. Акции Intel дорожают на 8,5% после того, как японская холдинговая компания Soft Bank Group заявила о намерении приобрести обыкновенные акции американского производителя компьютерных компонентов на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Кроме того, бумаги американского ритейлера Home Depot растут в цене на 4,2%. Выручка компании в прошлом финансовом квартале увеличилась на 5%, до 45,3 миллиарда долларов. А сопоставимые продажи выросли на 1% после снижения на 3,3% годом ранее. Рынки также находятся в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейшей политики регулятора. "Пятничная речь в Джексон-Хоуле, вероятно, станет переломным моментом для рынков, поскольку мы считаем, что Джером Пауэлл подаст сигнал о вероятности снижения ставки рефинансирования на предстоящем заседании в сентябре", - цитирует агентство Блумберг партнер-основатель Pioneer Financial Стивен Шварц (Stephen Schwartz).
