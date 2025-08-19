https://1prime.ru/20250819/ssha-860933771.html
Доллар немного снизился к евро
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро немного замедлила снижение во вторник после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.17 мск курс евро к доллару растёт до 1,1668 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1661 доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,168 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,66 иены со 147,88 иены на предыдущем закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается 0,05% - до 98,12 пункта. Ранее во вторник появилась статистика о том, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, неожиданно выросло - на 5,2%, до 1,428 миллиона. Трейдеры также находятся в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. "Рынок ожидает признаков того, что снижение учётной ставки в сентябре - решённое дело. Я не уверен, что рынок это увидит", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста Lombard Odier Сами Чаара (Samy Chaar).
По состоянию на 17.17 мск курс евро к доллару растёт до 1,1668 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1661 доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,168 доллара.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,66 иены со 147,88 иены на предыдущем закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) уменьшается 0,05% - до 98,12 пункта.
Ранее во вторник появилась статистика о том, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, неожиданно выросло - на 5,2%, до 1,428 миллиона.
Трейдеры также находятся в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла
в пятницу в Джексон-Хоуле. Инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора.
"Рынок ожидает признаков того, что снижение учётной ставки в сентябре - решённое дело. Я не уверен, что рынок это увидит", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста Lombard Odier Сами Чаара (Samy Chaar).
