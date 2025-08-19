https://1prime.ru/20250819/ssha-860934546.html

Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь

Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь - 19.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь

Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T17:37+0300

2025-08-19T17:37+0300

2025-08-19T17:37+0300

бизнес

мировая экономика

сша

канада

мексика

дональд трамп

"бкс мир инвестиций"

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже существующие повышенные тарифы не выполняют своей роли, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. "Недостаточная эффективность текущих мер. Несмотря на 50%-ные пошлины, импорт стали продолжается, особенно в тех позициях, где у США нет полного замещения. Также компании перешли к импорту готовых изделий вместо сырья, избегая пошлин. Расширение списка на 407 позиций - попытка закрыть эти лазейки", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Сталь - это классический маркер американской промышленной мощи и предполагается, что введенные меры поспособствуют строительству заводов в США, следует также из слов аналитика. "На мой взгляд, он (Трамп - ред.) считает, что текущие пошлины на сталь эффекта особого не приносят и не принесут, поэтому он решил их поднять еще выше и тем самым защитить черную металлургию США от импорта из-за границы", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Но это весьма наивный подход, и идея повышения пошлин сомнительна, так как если бы металлургические предприятия Штатов могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке по приемлемым ценам, то тогда бы и импорт стали был значительно ниже, оценивает он. Но кроме того, президент США использует импортные пошлины как рычаг давления в торговых переговорах с ЕС, Канадой, Мексикой и другими странами, отмечает Смирнов.

https://1prime.ru/20250819/ssha-860934397.html

сша

канада

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, "бкс мир инвестиций", ес, в мире