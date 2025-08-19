Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь - 19.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь
2025-08-19T17:37+0300
2025-08-19T17:37+0300
бизнес
мировая экономика
сша
канада
мексика
дональд трамп
"бкс мир инвестиций"
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже существующие повышенные тарифы не выполняют своей роли, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. "Недостаточная эффективность текущих мер. Несмотря на 50%-ные пошлины, импорт стали продолжается, особенно в тех позициях, где у США нет полного замещения. Также компании перешли к импорту готовых изделий вместо сырья, избегая пошлин. Расширение списка на 407 позиций - попытка закрыть эти лазейки", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Сталь - это классический маркер американской промышленной мощи и предполагается, что введенные меры поспособствуют строительству заводов в США, следует также из слов аналитика. "На мой взгляд, он (Трамп - ред.) считает, что текущие пошлины на сталь эффекта особого не приносят и не принесут, поэтому он решил их поднять еще выше и тем самым защитить черную металлургию США от импорта из-за границы", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Но это весьма наивный подход, и идея повышения пошлин сомнительна, так как если бы металлургические предприятия Штатов могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке по приемлемым ценам, то тогда бы и импорт стали был значительно ниже, оценивает он. Но кроме того, президент США использует импортные пошлины как рычаг давления в торговых переговорах с ЕС, Канадой, Мексикой и другими странами, отмечает Смирнов.
бизнес, мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, "бкс мир инвестиций", ес, в мире
Бизнес, Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, "БКС Мир инвестиций", ЕС, В мире
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь

Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже существующие повышенные тарифы не выполняют своей роли, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.
"Недостаточная эффективность текущих мер. Несмотря на 50%-ные пошлины, импорт стали продолжается, особенно в тех позициях, где у США нет полного замещения. Также компании перешли к импорту готовых изделий вместо сырья, избегая пошлин. Расширение списка на 407 позиций - попытка закрыть эти лазейки", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Сталь - это классический маркер американской промышленной мощи и предполагается, что введенные меры поспособствуют строительству заводов в США, следует также из слов аналитика.
"На мой взгляд, он (Трамп - ред.) считает, что текущие пошлины на сталь эффекта особого не приносят и не принесут, поэтому он решил их поднять еще выше и тем самым защитить черную металлургию США от импорта из-за границы", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Но это весьма наивный подход, и идея повышения пошлин сомнительна, так как если бы металлургические предприятия Штатов могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке по приемлемым ценам, то тогда бы и импорт стали был значительно ниже, оценивает он.
Но кроме того, президент США использует импортные пошлины как рычаг давления в торговых переговорах с ЕС, Канадой, Мексикой и другими странами, отмечает Смирнов.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными
17:32
 
Бизнес Мировая экономика США КАНАДА МЕКСИКА Дональд Трамп "БКС Мир инвестиций" ЕС В мире
 
 
