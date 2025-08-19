https://1prime.ru/20250819/ssha-860934546.html
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь
2025-08-19T17:37+0300
2025-08-19T17:37+0300
2025-08-19T17:37+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже существующие повышенные тарифы не выполняют своей роли, считают опрошенные РИА Новости эксперты. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины. "Недостаточная эффективность текущих мер. Несмотря на 50%-ные пошлины, импорт стали продолжается, особенно в тех позициях, где у США нет полного замещения. Также компании перешли к импорту готовых изделий вместо сырья, избегая пошлин. Расширение списка на 407 позиций - попытка закрыть эти лазейки", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Сталь - это классический маркер американской промышленной мощи и предполагается, что введенные меры поспособствуют строительству заводов в США, следует также из слов аналитика. "На мой взгляд, он (Трамп - ред.) считает, что текущие пошлины на сталь эффекта особого не приносят и не принесут, поэтому он решил их поднять еще выше и тем самым защитить черную металлургию США от импорта из-за границы", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Но это весьма наивный подход, и идея повышения пошлин сомнительна, так как если бы металлургические предприятия Штатов могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке по приемлемым ценам, то тогда бы и импорт стали был значительно ниже, оценивает он. Но кроме того, президент США использует импортные пошлины как рычаг давления в торговых переговорах с ЕС, Канадой, Мексикой и другими странами, отмечает Смирнов.
Эксперты оценили планы Трампа повысить пошлины на сталь
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планирует какие-то новые повышения импортных пошлин на сталь для закрытия возможных лазеек импортерам и в целом потому, что уже существующие повышенные тарифы не выполняют своей роли, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
США
с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп
ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.
"Недостаточная эффективность текущих мер. Несмотря на 50%-ные пошлины, импорт стали продолжается, особенно в тех позициях, где у США нет полного замещения. Также компании перешли к импорту готовых изделий вместо сырья, избегая пошлин. Расширение списка на 407 позиций - попытка закрыть эти лазейки", - считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций
" Андрей Смирнов.
Сталь - это классический маркер американской промышленной мощи и предполагается, что введенные меры поспособствуют строительству заводов в США, следует также из слов аналитика.
"На мой взгляд, он (Трамп - ред.) считает, что текущие пошлины на сталь эффекта особого не приносят и не принесут, поэтому он решил их поднять еще выше и тем самым защитить черную металлургию США от импорта из-за границы", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Но это весьма наивный подход, и идея повышения пошлин сомнительна, так как если бы металлургические предприятия Штатов могли бы удовлетворить спрос на внутреннем рынке по приемлемым ценам, то тогда бы и импорт стали был значительно ниже, оценивает он.
Но кроме того, президент США использует импортные пошлины как рычаг давления в торговых переговорах с ЕС, Канадой
, Мексикой
и другими странами, отмечает Смирнов.
