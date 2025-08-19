https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html

США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия

США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия

ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия, следует из опубликованного документа ведомства. “Бюро промышленности и безопасности (минторга США - ред.) добавляет 407 кодов гармонизированного тарифного перечня США в список товаров, которые будут считаться производными от стали или алюминия… Для таких товаров тарифы на сталь и алюминий, установленные в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года, будут применяться к содержанию стали и алюминия”, - указано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации США. Иные материалы, входящие в указанные виды иностранной продукции, будут регулироваться взаимными и другими применимыми тарифами. Также в документе отмечается, что пошлины применяются в отношении товаров, которые поступают для потребления, начиная с 18 августа 2025 года. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.

