Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/ssha-860940772.html
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия - 19.08.2025, ПРАЙМ
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия
Министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия, следует из... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:56+0300
2025-08-19T19:56+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
бизнес
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия, следует из опубликованного документа ведомства. “Бюро промышленности и безопасности (минторга США - ред.) добавляет 407 кодов гармонизированного тарифного перечня США в список товаров, которые будут считаться производными от стали или алюминия… Для таких товаров тарифы на сталь и алюминий, установленные в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года, будут применяться к содержанию стали и алюминия”, - указано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации США. Иные материалы, входящие в указанные виды иностранной продукции, будут регулироваться взаимными и другими применимыми тарифами. Также в документе отмечается, что пошлины применяются в отношении товаров, которые поступают для потребления, начиная с 18 августа 2025 года. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.
https://1prime.ru/20250819/ekonomika-860939864.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, бизнес, промышленность
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Бизнес, Промышленность
19:56 19.08.2025
 
США расширили импортные пошлины на продукцию из стали и алюминия

Минторг США расширил импортные пошлины на 407 видов продукции из стали и алюминия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия, следует из опубликованного документа ведомства.
“Бюро промышленности и безопасности (минторга США - ред.) добавляет 407 кодов гармонизированного тарифного перечня США в список товаров, которые будут считаться производными от стали или алюминия… Для таких товаров тарифы на сталь и алюминий, установленные в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года, будут применяться к содержанию стали и алюминия”, - указано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации США.
Иные материалы, входящие в указанные виды иностранной продукции, будут регулироваться взаимными и другими применимыми тарифами.
Также в документе отмечается, что пошлины применяются в отношении товаров, которые поступают для потребления, начиная с 18 августа 2025 года.
США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии. Затем, в августе, он пообещал новые пошлины.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Биржи Европы выросли после встречи Трампа и Зеленского
19:34
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампБизнесПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала