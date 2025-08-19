https://1prime.ru/20250819/ssha-860940937.html
Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам
Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам - 19.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам
Президент США Дональд Трамп, не приняв сразу лидеров ЕС в Белом доме, продемонстрировал, что был не рад непрошеным гостям, которые стремятся подорвать его...
2025-08-19T20:03+0300
2025-08-19T20:03+0300
2025-08-19T20:03+0300
БУДАПЕШТ, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, не приняв сразу лидеров ЕС в Белом доме, продемонстрировал, что был не рад непрошеным гостям, которые стремятся подорвать его усилия по урегулированию конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Если почитать, как Дональд Трамп пишет в соцсети о европейских лидерах, то станет ясно, что он о них думает. Он считает, что они усложняют его работу, затрудняют достижение мира, и в этом он абсолютно прав. Показательно, что в Вашингтоне их сначала принимал только глава аппарата президента, а не сам президент. Это показывает, что он на самом деле не рад гостям, он пустил их на "вечеринку", хотя и не приглашал", - сказал Шпётле. Эксперт назвал прискорбным то, что Владимир Зеленский находится под влиянием европейских политиков, которые не хотят прекращать конфликт, потому что "всё ещё надеются ослабить Россию экономически, политически и военно". По его словам, заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона по окончании встречи свидетельствуют о том, что "по крайней мере, две крупные, экономически и политически значимые европейские страны готовятся к продолжению войны". В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам
Политолог Шпетле: Трамп не рад в Белом доме тем, кто усложняет урегулирование на Украине
