Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам - 19.08.2025
Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам
Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам - 19.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам
Президент США Дональд Трамп, не приняв сразу лидеров ЕС в Белом доме, продемонстрировал, что был не рад непрошеным гостям, которые стремятся подорвать его... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T20:03+0300
2025-08-19T20:03+0300
общество
сша
вашингтон
украина
дональд трамп
владимир зеленский
фридрих мерц
ес
фсб
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
БУДАПЕШТ, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, не приняв сразу лидеров ЕС в Белом доме, продемонстрировал, что был не рад непрошеным гостям, которые стремятся подорвать его усилия по урегулированию конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Если почитать, как Дональд Трамп пишет в соцсети о европейских лидерах, то станет ясно, что он о них думает. Он считает, что они усложняют его работу, затрудняют достижение мира, и в этом он абсолютно прав. Показательно, что в Вашингтоне их сначала принимал только глава аппарата президента, а не сам президент. Это показывает, что он на самом деле не рад гостям, он пустил их на "вечеринку", хотя и не приглашал", - сказал Шпётле. Эксперт назвал прискорбным то, что Владимир Зеленский находится под влиянием европейских политиков, которые не хотят прекращать конфликт, потому что "всё ещё надеются ослабить Россию экономически, политически и военно". По его словам, заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона по окончании встречи свидетельствуют о том, что "по крайней мере, две крупные, экономически и политически значимые европейские страны готовятся к продолжению войны". В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
20:03 19.08.2025
 
Эксперт объяснил отношение Трампа к европейским лидерам

БУДАПЕШТ, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, не приняв сразу лидеров ЕС в Белом доме, продемонстрировал, что был не рад непрошеным гостям, которые стремятся подорвать его усилия по урегулированию конфликта, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"Если почитать, как Дональд Трамп пишет в соцсети о европейских лидерах, то станет ясно, что он о них думает. Он считает, что они усложняют его работу, затрудняют достижение мира, и в этом он абсолютно прав. Показательно, что в Вашингтоне их сначала принимал только глава аппарата президента, а не сам президент. Это показывает, что он на самом деле не рад гостям, он пустил их на "вечеринку", хотя и не приглашал", - сказал Шпётле.
Эксперт назвал прискорбным то, что Владимир Зеленский находится под влиянием европейских политиков, которые не хотят прекращать конфликт, потому что "всё ещё надеются ослабить Россию экономически, политически и военно".
По его словам, заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона по окончании встречи свидетельствуют о том, что "по крайней мере, две крупные, экономически и политически значимые европейские страны готовятся к продолжению войны".
В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
