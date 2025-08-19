Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/ssha-860942269.html
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины
Никакие детали о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, публично не разглашались, однако есть несколько возможных сценариев с участием... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T20:38+0300
2025-08-19T20:38+0300
украина
сша
киев
владимир зеленский
сергей лавров
всу
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Никакие детали о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, публично не разглашались, однако есть несколько возможных сценариев с участием западных военных сил, считает аналитик из The New York Times Дэвид Сангер. "Один из вариантов предполагает развертывание полноценных миротворческих сил, которые станут дополнением к ВСУ. Эти силы будут организованы исключительно для оборонительных задач, в том числе для удерживания России от агрессивных действий", — сообщает издание. Другой сценарий подразумевает создание так называемых сил прикрытия или "растяжек", которые будут меньше по численности по сравнению с первым вариантом. Эти силы не смогут оказать серьезного сопротивления, но их наличие может удержать Россию от нападения на Украину, если это будет угрожать европейцам, находящимся в регионе. Однако, по мнению автора, это рискованная затея. "Третий вариант предполагает создание "сил наблюдения", численность которых может составлять несколько сотен военнослужащих. Такая численность не позволяет организовать полноценную оборону, но их задача будет заключаться в предупреждении при начале боевых действий", — говорится в статье. Ранее президент США Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их встречи несколько европейских лидеров присоединились к обсуждению. Участники разговора рассмотрели возможность обмена территориями и обеспечения гарантий безопасности для Киева. В понедельник Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания планируют развернуть свои войска на территории Украины. Однако он исключил возможность присутствия американских войск в этом регионе на период своего президентства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на территории Украины. Как уточнил российский дипломат, при развертывании иностранных сил государства Запада не захотят договариваться об условиях мирного урегулирования, так как эти силы будут влиять на обстановку в регионе. В российском МИД также назвали планы европейских стран разместить "миротворцев" на Украине провокацией, направленной на поддержание иллюзий у киевских властей.
https://1prime.ru/20250819/uslovie-860932879.html
https://1prime.ru/20250819/tramp-860934745.html
https://1prime.ru/20250819/tramp-860922108.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_59:0:1158:824_1920x0_80_0_0_747dc795c998811a6c5ad4d5b662b960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей лавров, всу, мид
УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ВСУ, МИД
20:38 19.08.2025
 
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины

NYT назвала три варианта западных гарантий безопасности для Украины

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Никакие детали о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, публично не разглашались, однако есть несколько возможных сценариев с участием западных военных сил, считает аналитик из The New York Times Дэвид Сангер.
"Один из вариантов предполагает развертывание полноценных миротворческих сил, которые станут дополнением к ВСУ. Эти силы будут организованы исключительно для оборонительных задач, в том числе для удерживания России от агрессивных действий", — сообщает издание.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
В США назвали новое условие для урегулирования конфликта на Украине
17:15
Другой сценарий подразумевает создание так называемых сил прикрытия или "растяжек", которые будут меньше по численности по сравнению с первым вариантом. Эти силы не смогут оказать серьезного сопротивления, но их наличие может удержать Россию от нападения на Украину, если это будет угрожать европейцам, находящимся в регионе. Однако, по мнению автора, это рискованная затея.
"Третий вариант предполагает создание "сил наблюдения", численность которых может составлять несколько сотен военнослужащих. Такая численность не позволяет организовать полноценную оборону, но их задача будет заключаться в предупреждении при начале боевых действий", — говорится в статье.
Зеленский на встрече с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
На Западе выступили с предупреждением Трампу по Украине
17:40
Ранее президент США Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их встречи несколько европейских лидеров присоединились к обсуждению. Участники разговора рассмотрели возможность обмена территориями и обеспечения гарантий безопасности для Киева.
В понедельник Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания планируют развернуть свои войска на территории Украины. Однако он исключил возможность присутствия американских войск в этом регионе на период своего президентства.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Трамп заявил о невозможности Украины вернуть Крым и вступить в НАТО
15:43
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на территории Украины. Как уточнил российский дипломат, при развертывании иностранных сил государства Запада не захотят договариваться об условиях мирного урегулирования, так как эти силы будут влиять на обстановку в регионе. В российском МИД также назвали планы европейских стран разместить "миротворцев" на Украине провокацией, направленной на поддержание иллюзий у киевских властей.
 
УКРАИНАСШАКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВСУМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала