https://1prime.ru/20250819/ssha-860942269.html

В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины

В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ

В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины

Никакие детали о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, публично не разглашались, однако есть несколько возможных сценариев с участием... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T20:38+0300

2025-08-19T20:38+0300

2025-08-19T20:38+0300

украина

сша

киев

владимир зеленский

сергей лавров

всу

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Никакие детали о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, публично не разглашались, однако есть несколько возможных сценариев с участием западных военных сил, считает аналитик из The New York Times Дэвид Сангер. "Один из вариантов предполагает развертывание полноценных миротворческих сил, которые станут дополнением к ВСУ. Эти силы будут организованы исключительно для оборонительных задач, в том числе для удерживания России от агрессивных действий", — сообщает издание. Другой сценарий подразумевает создание так называемых сил прикрытия или "растяжек", которые будут меньше по численности по сравнению с первым вариантом. Эти силы не смогут оказать серьезного сопротивления, но их наличие может удержать Россию от нападения на Украину, если это будет угрожать европейцам, находящимся в регионе. Однако, по мнению автора, это рискованная затея. "Третий вариант предполагает создание "сил наблюдения", численность которых может составлять несколько сотен военнослужащих. Такая численность не позволяет организовать полноценную оборону, но их задача будет заключаться в предупреждении при начале боевых действий", — говорится в статье. Ранее президент США Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их встречи несколько европейских лидеров присоединились к обсуждению. Участники разговора рассмотрели возможность обмена территориями и обеспечения гарантий безопасности для Киева. В понедельник Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания планируют развернуть свои войска на территории Украины. Однако он исключил возможность присутствия американских войск в этом регионе на период своего президентства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на территории Украины. Как уточнил российский дипломат, при развертывании иностранных сил государства Запада не захотят договариваться об условиях мирного урегулирования, так как эти силы будут влиять на обстановку в регионе. В российском МИД также назвали планы европейских стран разместить "миротворцев" на Украине провокацией, направленной на поддержание иллюзий у киевских властей.

https://1prime.ru/20250819/uslovie-860932879.html

https://1prime.ru/20250819/tramp-860934745.html

https://1prime.ru/20250819/tramp-860922108.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей лавров, всу, мид