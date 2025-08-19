В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины
© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Никакие детали о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, публично не разглашались, однако есть несколько возможных сценариев с участием западных военных сил, считает аналитик из The New York Times Дэвид Сангер.
"Один из вариантов предполагает развертывание полноценных миротворческих сил, которые станут дополнением к ВСУ. Эти силы будут организованы исключительно для оборонительных задач, в том числе для удерживания России от агрессивных действий", — сообщает издание.
Другой сценарий подразумевает создание так называемых сил прикрытия или "растяжек", которые будут меньше по численности по сравнению с первым вариантом. Эти силы не смогут оказать серьезного сопротивления, но их наличие может удержать Россию от нападения на Украину, если это будет угрожать европейцам, находящимся в регионе. Однако, по мнению автора, это рискованная затея.
"Третий вариант предполагает создание "сил наблюдения", численность которых может составлять несколько сотен военнослужащих. Такая численность не позволяет организовать полноценную оборону, но их задача будет заключаться в предупреждении при начале боевых действий", — говорится в статье.
Ранее президент США Трамп провел переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским. После их встречи несколько европейских лидеров присоединились к обсуждению. Участники разговора рассмотрели возможность обмена территориями и обеспечения гарантий безопасности для Киева.
В понедельник Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания планируют развернуть свои войска на территории Украины. Однако он исключил возможность присутствия американских войск в этом регионе на период своего президентства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на территории Украины. Как уточнил российский дипломат, при развертывании иностранных сил государства Запада не захотят договариваться об условиях мирного урегулирования, так как эти силы будут влиять на обстановку в регионе. В российском МИД также назвали планы европейских стран разместить "миротворцев" на Украине провокацией, направленной на поддержание иллюзий у киевских властей.