Американские производители сои заявили о своем трудном финансовом положении

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Американские производители сои оказались на грани торговой и финансовой пропасти из-за тарифной войны с Китаем, говорится в письме Американской ассоциации сои (American Soybean Association, ASA), адресованном президенту США Дональду Трампу. "Американские производители сои оказались на грани торговой и финансовой пропасти. В ходе переговоров с Китаем мы настоятельно рекомендуем вам и вашей команде отдать приоритет сое и достичь соглашения, которое включает отмену ответных пошлин Китая, и по возможности, значительные обязательства по закупкам сои", - сказано в письме. Китай, который за последние пять лет в среднем приобретал 61% мирового экспорта сои, на фоне торговой войны с США начал все больше покупать ее у прямых конкурентов фермеров из США - Южной Америки, в частности, Бразилии. "Это ставит наших фермеров в невыгодное конкурентное положение. Китай не закупил американскую сою на ближайшие месяцы, и мы быстро приближаемся к сбору урожая. Чем больше мы углубляемся в осень без достижения соглашения с Китаем по сое, тем хуже будут последствия для американских фермеров", - указывает ASA в письме. Ассоциация предупреждает, что уже сейчас фермеры сталкиваются с "экстремальным финансовым стрессом" и не смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем. В конце июля Китай и США провели в Стокгольме переговоры по торгово-экономическим вопросам. Они стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира. По итогам переговоров Китай и США договорились продлить действие тарифной паузы, которая истекала 12 августа, еще на 90 дней.

