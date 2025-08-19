https://1prime.ru/20250819/ssha-860944573.html
Американские производители сои заявили о своем трудном финансовом положении
2025-08-19T21:17+0300
мировая экономика
китай
сша
южная америка
дональд трамп
в мире
китай
сша
южная америка
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Американские производители сои оказались на грани торговой и финансовой пропасти из-за тарифной войны с Китаем, говорится в письме Американской ассоциации сои (American Soybean Association, ASA), адресованном президенту США Дональду Трампу.
"Американские производители сои оказались на грани торговой и финансовой пропасти. В ходе переговоров с Китаем
мы настоятельно рекомендуем вам и вашей команде отдать приоритет сое и достичь соглашения, которое включает отмену ответных пошлин Китая, и по возможности, значительные обязательства по закупкам сои", - сказано в письме.
Китай, который за последние пять лет в среднем приобретал 61% мирового экспорта сои, на фоне торговой войны с США
начал все больше покупать ее у прямых конкурентов фермеров из США - Южной Америки
, в частности, Бразилии
.
"Это ставит наших фермеров в невыгодное конкурентное положение. Китай не закупил американскую сою на ближайшие месяцы, и мы быстро приближаемся к сбору урожая. Чем больше мы углубляемся в осень без достижения соглашения с Китаем по сое, тем хуже будут последствия для американских фермеров", - указывает ASA в письме.
Ассоциация предупреждает, что уже сейчас фермеры сталкиваются с "экстремальным финансовым стрессом" и не смогут пережить продолжительный торговый конфликт со своим крупнейшим покупателем.
В конце июля Китай и США провели в Стокгольме
переговоры по торгово-экономическим вопросам. Они стали третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира. По итогам переговоров Китай и США договорились продлить действие тарифной паузы, которая истекала 12 августа, еще на 90 дней.
