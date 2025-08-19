https://1prime.ru/20250819/ssha-860945036.html
Трамп готов использовать все инструменты США для остановки наркотрафика
Трамп готов использовать все инструменты США для остановки наркотрафика - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп готов использовать все инструменты США для остановки наркотрафика
Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для остановки наркотрафика, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T21:27+0300
2025-08-19T21:27+0300
2025-08-19T21:27+0300
венесуэла
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для остановки наркотрафика, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о возможной отправке американских военных в Венесуэлу. Во вторник в ходе брифинга журналисты обратились к Левитт с вопросом о том, рассматривает ли Трамп возможность высадки военных в Венесуэле на фоне отправки к берегам страны трех американских военных кораблей, на борту которых якобы находятся 4 тысячи морпехов. "Что касается Венесуэлы, то президент Трамп предельно ясен и последователен. Он готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь ответственных к правосудию", - ответила Левитт.
https://1prime.ru/20250601/sud-858092022.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_23b17bdcef6e4391f606ba7e5bd07a9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, сша, дональд трамп, в мире
ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп готов использовать все инструменты США для остановки наркотрафика
Белый дом: США не отказались от идеи отправки солдат в Венесуэлу для борьбы с наркотиками