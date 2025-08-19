https://1prime.ru/20250819/ssha-860945036.html

Трамп готов использовать все инструменты США для остановки наркотрафика

Трамп готов использовать все инструменты США для остановки наркотрафика - 19.08.2025, ПРАЙМ

Трамп готов использовать все инструменты США для остановки наркотрафика

Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для остановки наркотрафика, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T21:27+0300

2025-08-19T21:27+0300

2025-08-19T21:27+0300

венесуэла

сша

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для остановки наркотрафика, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о возможной отправке американских военных в Венесуэлу. Во вторник в ходе брифинга журналисты обратились к Левитт с вопросом о том, рассматривает ли Трамп возможность высадки военных в Венесуэле на фоне отправки к берегам страны трех американских военных кораблей, на борту которых якобы находятся 4 тысячи морпехов. "Что касается Венесуэлы, то президент Трамп предельно ясен и последователен. Он готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь ответственных к правосудию", - ответила Левитт.

https://1prime.ru/20250601/sud-858092022.html

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венесуэла, сша, дональд трамп, в мире