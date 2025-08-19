"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил Евросоюз
BV: Трамп не позволит ЕС сыграть заметную роль в урегулировании на Украине
© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не планирует позволять Евросоюзу занимать значительную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине, считает обозреватель Boulevard Voltaire Стефан Бюфто.
"Трамп, поставивший мир во главу угла своей президентской программы, решил, что конфликт Запада с помощью Украины против России привел лишь к гибели тысяч молодых людей. Он пытается положить конец этой войне через прямые контакты с Путиным. Тем временем Европу сделали лишь зрительницей этого дипломатического спектакля, проходящего без ее участия", — отмечает он.
Согласно мнению издания, Евросоюз не смог ни предотвратить, ни предвидеть начало войны и показал, что "европейский суверенитет" является лишь иллюзией.
"История отметит, что в трагедии украинского конфликта Европейский союз не предпринял ничего, кроме как усугубил ситуацию и добавил масла в огонь", — подводится итог в материале.
На днях Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме для переговоров. После встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсуждали меры безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить, согласовывая свои действия с США.