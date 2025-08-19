Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил Евросоюз - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/ssha-860948822.html
"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил Евросоюз
"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил Евросоюз - 19.08.2025, ПРАЙМ
"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил Евросоюз
Президент США Дональд Трамп не планирует позволять Евросоюзу занимать значительную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине, считает обозреватель... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T23:43+0300
2025-08-19T23:48+0300
сша
украина
запад
владимир зеленский
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_0:0:1237:696_1920x0_80_0_0_a54348c44bc1178cd7c6864f4877cf92.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не планирует позволять Евросоюзу занимать значительную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине, считает обозреватель Boulevard Voltaire Стефан Бюфто. "Трамп, поставивший мир во главу угла своей президентской программы, решил, что конфликт Запада с помощью Украины против России привел лишь к гибели тысяч молодых людей. Он пытается положить конец этой войне через прямые контакты с Путиным. Тем временем Европу сделали лишь зрительницей этого дипломатического спектакля, проходящего без ее участия", — отмечает он. Согласно мнению издания, Евросоюз не смог ни предотвратить, ни предвидеть начало войны и показал, что "европейский суверенитет" является лишь иллюзией. "История отметит, что в трагедии украинского конфликта Европейский союз не предпринял ничего, кроме как усугубил ситуацию и добавил масла в огонь", — подводится итог в материале. На днях Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме для переговоров. После встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсуждали меры безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить, согласовывая свои действия с США.
https://1prime.ru/20250819/zelenskiy-860948313.html
https://1prime.ru/20250819/tunnel-860942557.html
сша
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860920817_59:0:1158:824_1920x0_80_0_0_747dc795c998811a6c5ad4d5b662b960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, ес
США, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС
23:43 19.08.2025 (обновлено: 23:48 19.08.2025)
 
"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил Евросоюз

BV: Трамп не позволит ЕС сыграть заметную роль в урегулировании на Украине

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не планирует позволять Евросоюзу занимать значительную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине, считает обозреватель Boulevard Voltaire Стефан Бюфто.

"Трамп, поставивший мир во главу угла своей президентской программы, решил, что конфликт Запада с помощью Украины против России привел лишь к гибели тысяч молодых людей. Он пытается положить конец этой войне через прямые контакты с Путиным. Тем временем Европу сделали лишь зрительницей этого дипломатического спектакля, проходящего без ее участия", — отмечает он.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
"Смертный приговор". На Западе сообщили неутешительные новости Зеленскому
Вчера, 23:12

Согласно мнению издания, Евросоюз не смог ни предотвратить, ни предвидеть начало войны и показал, что "европейский суверенитет" является лишь иллюзией.

"История отметит, что в трагедии украинского конфликта Европейский союз не предпринял ничего, кроме как усугубил ситуацию и добавил масла в огонь", — подводится итог в материале.
Белый Дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании
Вчера, 20:44

На днях Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме для переговоров. После встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсуждали меры безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить, согласовывая свои действия с США.
 
СШАУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала