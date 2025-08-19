https://1prime.ru/20250819/ssha-860948822.html

"История запомнит". СМИ раскрыли, как Трамп унизил Евросоюз

2025-08-19T23:43+0300

2025-08-19T23:43+0300

2025-08-19T23:48+0300

сша

украина

запад

владимир зеленский

дональд трамп

ес

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не планирует позволять Евросоюзу занимать значительную роль в процессе урегулирования ситуации на Украине, считает обозреватель Boulevard Voltaire Стефан Бюфто. "Трамп, поставивший мир во главу угла своей президентской программы, решил, что конфликт Запада с помощью Украины против России привел лишь к гибели тысяч молодых людей. Он пытается положить конец этой войне через прямые контакты с Путиным. Тем временем Европу сделали лишь зрительницей этого дипломатического спектакля, проходящего без ее участия", — отмечает он. Согласно мнению издания, Евросоюз не смог ни предотвратить, ни предвидеть начало войны и показал, что "европейский суверенитет" является лишь иллюзией. "История отметит, что в трагедии украинского конфликта Европейский союз не предпринял ничего, кроме как усугубил ситуацию и добавил масла в огонь", — подводится итог в материале. На днях Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме для переговоров. После встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсуждали меры безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить, согласовывая свои действия с США.

