https://1prime.ru/20250819/stavka-860916196.html
Ставка RUONIA снизилась 18 августа
Ставка RUONIA снизилась 18 августа - 19.08.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA снизилась 18 августа
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 18 августа, снизилась на | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T14:28+0300
2025-08-19T14:28+0300
2025-08-19T14:28+0300
экономика
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8010142a7979443a9f621deb66c2adf3.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 18 августа, снизилась на 0,13 процентного пункта и составила 17,68%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 399 миллиардов рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250818/banki-860866080.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/87/830568720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fc7f50a5b6657f646cde7b8da1596026.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
Ставка RUONIA снизилась 18 августа
Ставка RUONIA 18 августа снизилась на 0,13 п.п. и составила 17,68%
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 18 августа, снизилась на 0,13 процентного пункта и составила 17,68%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 399 миллиардов рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
"Финуслуги" рассказали о ставках по вкладам в топ-10 банков