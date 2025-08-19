Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины - 19.08.2025
Политика
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины - 19.08.2025, ПРАЙМ
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины
Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:18+0300
2025-08-19T08:18+0300
политика
общество
украина
финляндия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Президент Финляндии добавил, что гарантии безопасности будут строиться на основе того, что прорабатывала "коалиция желающих". В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина
финляндия
сша
08:18 19.08.2025
 
Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины

Стубб: гарантии безопасности для Украины вступят в силу после достижения мира

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТоржественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге
Торжественное открытие визового центра Финляндии состоялось в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Президент Финляндии добавил, что гарантии безопасности будут строиться на основе того, что прорабатывала "коалиция желающих".
В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
