Стубб рассказал, когда вступят в силу гарантии безопасности для Украины
2025-08-19T08:18+0300
политика
общество
украина
финляндия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Президент Финляндии добавил, что гарантии безопасности будут строиться на основе того, что прорабатывала "коалиция желающих". В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина
финляндия
сша
общество , украина, финляндия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО
