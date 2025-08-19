Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб рассказал о решении Запада позвонить Путину - 19.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250819/stubby-860889034.html
Стубб рассказал о решении Запада позвонить Путину
Стубб рассказал о решении Запада позвонить Путину - 19.08.2025, ПРАЙМ
Стубб рассказал о решении Запада позвонить Путину
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что западные лидеры совместно приняли решение о том, что американский лидер Дональд Трамп должен позвонить... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T03:50+0300
2025-08-19T03:50+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что западные лидеры совместно приняли решение о том, что американский лидер Дональд Трамп должен позвонить президенту РФ Владимиру Путину и сообщить об их решениях на встрече. "Это было скоординировано", - заявил Стубб в интервью телеканалу CNN, говоря о решении позвонить Путину. По словам президента Финляндии, одной из целей было предложить проведение двусторонней встречи Путина и Владимира Зеленского. Как отмечает телеканал, Стубб заявил, что российский лидер согласился. При этом президент Финляндии не сообщил подробности телефонного звонка Трампа и Путина. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
03:50 19.08.2025
 
Стубб рассказал о решении Запада позвонить Путину

Президент Финляндии Стубб: Трамп должен позвонить Путину и сообщить об их решениях

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что западные лидеры совместно приняли решение о том, что американский лидер Дональд Трамп должен позвонить президенту РФ Владимиру Путину и сообщить об их решениях на встрече.
"Это было скоординировано", - заявил Стубб в интервью телеканалу CNN, говоря о решении позвонить Путину.
По словам президента Финляндии, одной из целей было предложить проведение двусторонней встречи Путина и Владимира Зеленского. Как отмечает телеканал, Стубб заявил, что российский лидер согласился.
При этом президент Финляндии не сообщил подробности телефонного звонка Трампа и Путина.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
 
