Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу - 19.08.2025
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу
Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:31+0300
2025-08-19T16:31+0300
общество
россия
москва
русагро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927158_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c14e01cb136b94e1361d34c7f83a8c53.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 ноября 2025 года", - огласила решение судья. Арест также продлили бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Кроме того, до 25 ноября пролонгирован срок следствия по делу. Защита в заседании просила суд приобщить медицинскую документацию о состоянии здоровья Мошковича, сведения озвучены не были. Адвокаты просили избрать подзащитному домашний арест, а также, как и ранее, предлагали внесение за него залога в размере 1 миллиарда рублей. Прокурор сообщил, что в суде не было представлено каких-либо сведений, которые свидетельствовали бы о невозможности содержания Мошковича и Басова под стражей. По словам следователя, по делу выполнен значительный объем следственных действий, однако ещё необходимо провести ряд экспертиз, а также установить иных соучастников. Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings. Во вторник информированный источник сообщил РИА Новости, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".
https://1prime.ru/20250701/rusagro-859054195.html
москва
общество , россия, москва, русагро
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Русагро
16:31 19.08.2025
 
Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу

Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу до 25 ноября

© РИА Новости . Станислав Красильников
Вадим Мошкович в суде - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 ноября 2025 года", - огласила решение судья.
Арест также продлили бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Кроме того, до 25 ноября пролонгирован срок следствия по делу.
Защита в заседании просила суд приобщить медицинскую документацию о состоянии здоровья Мошковича, сведения озвучены не были. Адвокаты просили избрать подзащитному домашний арест, а также, как и ранее, предлагали внесение за него залога в размере 1 миллиарда рублей.
Прокурор сообщил, что в суде не было представлено каких-либо сведений, которые свидетельствовали бы о невозможности содержания Мошковича и Басова под стражей.
По словам следователя, по делу выполнен значительный объем следственных действий, однако ещё необходимо провести ряд экспертиз, а также установить иных соучастников.
Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают.
Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.
Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.
Во вторник информированный источник сообщил РИА Новости, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".
