Суд продлил арест основателю "Русагро" Мошковичу

2025-08-19T16:31+0300

2025-08-19T16:31+0300

2025-08-19T16:31+0300

общество

россия

москва

русагро

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия до конца ноября продлил арест основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 ноября 2025 года", - огласила решение судья. Арест также продлили бывшему гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Кроме того, до 25 ноября пролонгирован срок следствия по делу. Защита в заседании просила суд приобщить медицинскую документацию о состоянии здоровья Мошковича, сведения озвучены не были. Адвокаты просили избрать подзащитному домашний арест, а также, как и ранее, предлагали внесение за него залога в размере 1 миллиарда рублей. Прокурор сообщил, что в суде не было представлено каких-либо сведений, которые свидетельствовали бы о невозможности содержания Мошковича и Басова под стражей. По словам следователя, по делу выполнен значительный объем следственных действий, однако ещё необходимо провести ряд экспертиз, а также установить иных соучастников. Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают. Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings. Во вторник информированный источник сообщил РИА Новости, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".

