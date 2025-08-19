В работе мобильного приложения Т-Банка произошел сбой

https://1prime.ru/20250819/t-bank-860911300.html
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1900 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 85% и мобильного приложения - 9%. Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области.
