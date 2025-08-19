Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе мобильного приложения Т-Банка произошел сбой - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/t-bank-860911300.html
В работе мобильного приложения Т-Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Т-Банка произошел сбой - 19.08.2025, ПРАЙМ
В работе мобильного приложения Т-Банка произошел сбой
Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1900 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T13:10+0300
2025-08-19T13:10+0300
технологии
санкт-петербург
московская область
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667970_0:143:2827:1733_1920x0_80_0_0_4247c26248208afd0aa3875f8b2d43d9.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1900 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 85% и мобильного приложения - 9%. Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области.
https://1prime.ru/20250814/fas-860704200.html
санкт-петербург
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667970_164:0:2664:1875_1920x0_80_0_0_3eb4830a67f6bbae32ab268404f84ce3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, санкт-петербург, московская область, downdetector
Технологии, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Downdetector
13:10 19.08.2025
 
В работе мобильного приложения Т-Банка произошел сбой

Пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пользователи мобильного приложения Т-Банка сообщают о сбоях в его работе, наблюдается порядка 1900 жалоб на Downdetector со стороны пользователей, следует из данных этого сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным Downdetector, больше всего жалоб поступает на работу сервиса - 85% и мобильного приложения - 9%.
Также больше всего жалоб на сайте Downdetector на неполадки поступило из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области.
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
ФАС оштрафовала Т-Банк за ненадлежащую рекламу
14 августа, 10:33
 
ТехнологииСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская областьDowndetector
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала