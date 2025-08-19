https://1prime.ru/20250819/territorii-860896969.html

СМИ: на встрече по Украине в Вашингтоне не обсуждался вопрос территорий

СМИ: на встрече по Украине в Вашингтоне не обсуждался вопрос территорий - 19.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: на встрече по Украине в Вашингтоне не обсуждался вопрос территорий

Британская газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из состава делегации на переговорах по Украине в Вашингтоне утверждает, что на встрече не | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T08:55+0300

2025-08-19T08:55+0300

2025-08-19T08:55+0300

политика

крым

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

financial times

ес

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860416178_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b26332fc84fad1697931a1cf6b21c62a.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Британская газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из состава делегации на переговорах по Украине в Вашингтоне утверждает, что на встрече не обсуждался вопрос территорий. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. "Европейский чиновник, который был частью делегации в Вашингтоне, сказал, что территории не были частью обсуждений", - говорится в публикации издания. По словам собеседника издания, Трамп якобы заявил, что это "не его дело, это дело Украины". "Несмотря на то, что Трамп не делал новых угроз российской экономике санкциями... они (европейские лидеры - ред.) верят, что им удалось вернуть президента США к той (позиции - ред.), которой он придерживался до саммита на Аляске", - пишет издание.

https://1prime.ru/20250818/ssha-860883873.html

крым

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, financial times, ес, оон