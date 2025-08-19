https://1prime.ru/20250819/territorii-860896969.html
СМИ: на встрече по Украине в Вашингтоне не обсуждался вопрос территорий
2025-08-19T08:55+0300
политика
крым
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
financial times
ес
оон
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Британская газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из состава делегации на переговорах по Украине в Вашингтоне утверждает, что на встрече не обсуждался вопрос территорий. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. "Европейский чиновник, который был частью делегации в Вашингтоне, сказал, что территории не были частью обсуждений", - говорится в публикации издания. По словам собеседника издания, Трамп якобы заявил, что это "не его дело, это дело Украины". "Несмотря на то, что Трамп не делал новых угроз российской экономике санкциями... они (европейские лидеры - ред.) верят, что им удалось вернуть президента США к той (позиции - ред.), которой он придерживался до саммита на Аляске", - пишет издание.
крым
украина
Новости
ru-RU
Трамп обсудит с Зеленским обмен территориями между Россией и Украиной