https://1prime.ru/20250819/titanik-860926795.html

Неназванный миллиардер намерен отправиться к обломкам "Титаника", пишут СМИ

Неназванный миллиардер намерен отправиться к обломкам "Титаника", пишут СМИ - 19.08.2025, ПРАЙМ

Неназванный миллиардер намерен отправиться к обломкам "Титаника", пишут СМИ

Неназванный миллиардер планирует отправиться к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане, став первым, кто сделает это с момента трагедии 2023 года, когда во... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T16:29+0300

2025-08-19T16:29+0300

2025-08-19T16:29+0300

общество

франция

new york post

https://cdnn.1prime.ru/img/84090/74/840907489_0:84:801:534_1920x0_80_0_0_d97ea0e1f7fd7195c3695fee95574a6a.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Неназванный миллиардер планирует отправиться к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане, став первым, кто сделает это с момента трагедии 2023 года, когда во время спуска затонул батискаф "Титан" с пятью пассажирами, и это обойдется ему в 10 миллионов долларов, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник. "Кое-кто собирается спуститься к "Титанику" через пару недель... Это миллиардер. Спуститься туда вниз будет стоить 10 миллионов долларов", - рассказал собеседник издания. Источник не стал уточнять, о ком именно идет речь, отметив, что не хочет испортить сюрприз. "Он захочет сделать объявление, что он станет первым человеком, который отправится к "Титанику" с момента той трагедии (с "Титаном" - ред.)", - добавил он. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине в 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии - направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

https://1prime.ru/20240916/titanik-851604888.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , франция, new york post