Неназванный миллиардер намерен отправиться к обломкам "Титаника", пишут СМИ
Неназванный миллиардер намерен отправиться к обломкам "Титаника", пишут СМИ - 19.08.2025, ПРАЙМ
Неназванный миллиардер намерен отправиться к обломкам "Титаника", пишут СМИ
Неназванный миллиардер планирует отправиться к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане, став первым, кто сделает это с момента трагедии 2023 года, когда во... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:29+0300
2025-08-19T16:29+0300
2025-08-19T16:29+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Неназванный миллиардер планирует отправиться к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане, став первым, кто сделает это с момента трагедии 2023 года, когда во время спуска затонул батискаф "Титан" с пятью пассажирами, и это обойдется ему в 10 миллионов долларов, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник. "Кое-кто собирается спуститься к "Титанику" через пару недель... Это миллиардер. Спуститься туда вниз будет стоить 10 миллионов долларов", - рассказал собеседник издания. Источник не стал уточнять, о ком именно идет речь, отметив, что не хочет испортить сюрприз. "Он захочет сделать объявление, что он станет первым человеком, который отправится к "Титанику" с момента той трагедии (с "Титаном" - ред.)", - добавил он. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине в 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии - направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
Неназванный миллиардер намерен отправиться к обломкам "Титаника", пишут СМИ
NYP: миллиардер планирует спуститься к обломкам "Титаника" за $10 миллионов
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Неназванный миллиардер планирует отправиться к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане, став первым, кто сделает это с момента трагедии 2023 года, когда во время спуска затонул батискаф "Титан" с пятью пассажирами, и это обойдется ему в 10 миллионов долларов, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник.
"Кое-кто собирается спуститься к "Титанику" через пару недель... Это миллиардер. Спуститься туда вниз будет стоить 10 миллионов долларов", - рассказал собеседник издания.
Источник не стал уточнять, о ком именно идет речь, отметив, что не хочет испортить сюрприз.
"Он захочет сделать объявление, что он станет первым человеком, который отправится к "Титанику" с момента той трагедии (с "Титаном" - ред.)", - добавил он.
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине в 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии - направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.
На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
