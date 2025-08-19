Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов сделал прогноз по росту торговли России и Китая
Алиханов сделал прогноз по росту торговли России и Китая
экономика
россия
китай
казань
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Темпы роста взаимной торговли России и Китая в среднесрочной перспективе ожидаются более умеренные, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках III Международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "На мой взгляд, в среднесрочной перспективе нам следует ожидать более умеренных, чем прежде, темпов роста взаимной торговли, с последовательным увеличением доли высокотехнологичной и инновационной продукции", - сказал министр. Он отметил, что текущем году Минпромторг РФ фиксирует снижение во взаимной торговле России и Китая. Среди причин такой динамики - негативное влияние санкционного и иных форм экономического давления извне на страны, а также волатильность на отдельных товарных рынках. "Мы отмечаем и постепенное насыщение китайской продукцией в определенных рыночных сегментах, а также внутриэкономические процессы и в России, и в Китае", - добавил Алиханов. При этом глава Минпромторга РФ подчеркнул, что в структуре взаимной торговли стран представлены все основные товарные группы: минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической и легкой промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. "Российско-китайское промышленное сотрудничество демонстрирует динамичное развитие, становится важным фактором укрепления стратегического производственно-технологического партнерства наших стран. Этот формат рассчитан на долгосрочную перспективу и в значительно меньшей степени подвержен конъюнктурному влиянию", - пояснил Алиханов. III Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа.
китай
казань
россия, китай, казань, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАНЬ, Антон Алиханов, Минпромторг
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Заголовок открываемого материала