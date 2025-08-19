https://1prime.ru/20250819/tovary-860906741.html

В России снизилась минимальная цена необходимых школьных товаров

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минимальная стоимость необходимого для школы набора в торговых сетях в августе нынешнего года в среднем на 18% ниже, чем год назад, подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "Минимальная стоимость необходимого набора школьных товаров в крупных торговых сетях в 2025 году снизилась в среднем на 18% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. В пресс-службе ассоциации РИА Новости уточнили, что динамика приводится по состоянию на август. Отмечается, что базовая стоимость комплекта школьных товаров в рознице в августе 2025 года составила 5,2 тысячи рублей для мальчика и 4,8 тысячи рублей для девочки. В эту сумму входят: набор школьных канцтоваров, школьная форма (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), а также кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и школьный рюкзак. В ассоциации уточнили, что по сравнению с августом 2024 года средняя минимальная стоимость школьных товаров снизилась на 16% и 20% соответственно - год назад набор для мальчика стоил 6,3 тысячи рублей, для девочки - 6 тысяч рублей. При этом стоимость необходимого комплекта школьных товаров в торговых сетях оказалась в 3 раза ниже, чем в среднем по стране. "Сильнее всего на снижение стоимости базового школьного набора в сетевой рознице повлияла одежда: минимальная цена брюк из хлопка для мальчиков за год снизилась на 38%, до 850 рублей, хлопковой рубашки для мальчика - на 45%, до 624 рублей, блузки из хлопка для девочки - на 67%, до 574 рублей, юбки - на 63%, до 623 рублей", - добавляется в сообщении. Отмечается, что цены на школьную обувь в рознице уменьшились до трехлетнего минимума. В частности, стоимость пары ботинок для мальчиков в 2025 году сократилась на 23%, до 723 рублей, туфель для девочек - на 12%, до 624 рублей. В то же время кроссовки подешевели на 14%, до 516 рублей за пару, следует из данных ассоциации. Более того, в одной из торговых сетей, входящих в АКОРТ, минимальная цена на детские ботинки и туфли из искусственной кожи снизилась за год на 25%, до 299 рублей за пару. "Стоимость основного набора школьных канцтоваров, включающего тетрадь, школьный дневник, альбом для рисования, авторучку, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейку, в крупных торговых сетях снизилась за последние 12 месяцев на 4%, до 398 рублей - годом ранее аналогичный набор стоил 415 рублей", - также сообщили в ассоциации. Там пояснили, что канцелярский набор подешевел благодаря снижению минимальных цен на школьные тетради (-28% за год) в среднем до 7,5 рублей за штуку, а также на авторучки (-19,5%) и пеналы (-19%).

