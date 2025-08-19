https://1prime.ru/20250819/tramp-860899231.html
FT заметила необычную деталь в поведении лидеров ЕС на встрече с Трампом
FT заметила необычную деталь в поведении лидеров ЕС на встрече с Трампом - 19.08.2025, ПРАЙМ
FT заметила необычную деталь в поведении лидеров ЕС на встрече с Трампом
Европейские лидеры осыпали президента США Дональда Трампа комплиментами, чтобы улучшить его настроение во время встречи в Вашингтоне для обсуждения Украины,... | 19.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Европейские лидеры осыпали президента США Дональда Трампа комплиментами, чтобы улучшить его настроение во время встречи в Вашингтоне для обсуждения Украины, пишет газета Financial Times. "Президент (Трамп - ред.) неоднократно подчеркивал свое желание, чтобы его воспринимали всерьез как глобального миротворца, и несколько европейских лидеров осыпали его комплиментами, явно пытаясь поднять настроение", - пишет издание. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
