Во Франции заявили, что Трамп прогнул европейских лидеров - 19.08.2025
Во Франции заявили, что Трамп прогнул европейских лидеров
Европейские лидеры, осознавая, что прогнулись под давлением президента США Дональда Трампа, пытаются в последний раз сорвать мирные усилия по украинскому... | 19.08.2025
ПАРИЖ, 19 авг - ПРАЙМ. Европейские лидеры, осознавая, что прогнулись под давлением президента США Дональда Трампа, пытаются в последний раз сорвать мирные усилия по украинскому конфликту, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По итогам встречи с Трампом в понедельник лидеры европейских стран выступили с рядом заявлений. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости введения новых санкций против России в случае провала переговоров, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг идею территориальных уступок. "Еврофанатики чувствуют, что вчера полностью прогнулись под Трампом: так что сегодня утром проходит фестиваль агрессии с их стороны, чтобы в последний раз попытаться саботировать наступающий мир", - прокомментировал Филиппо заявления политиков. Он отметил, что Трамп как никогда унизил и "поставил в вассальную зависимость" европейских лидеров и навязал путь к миру, которому они упорно сопротивляются. "Их повестка - это страх и война", - добавляет политик. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
11:03 19.08.2025
 
Во Франции заявили, что Трамп прогнул европейских лидеров

Политик Филиппо: европейские лидеры пытаются сорвать мирные усилия по Украине

ПАРИЖ, 19 авг - ПРАЙМ. Европейские лидеры, осознавая, что прогнулись под давлением президента США Дональда Трампа, пытаются в последний раз сорвать мирные усилия по украинскому конфликту, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По итогам встречи с Трампом в понедельник лидеры европейских стран выступили с рядом заявлений. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости введения новых санкций против России в случае провала переговоров, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг идею территориальных уступок.
"Еврофанатики чувствуют, что вчера полностью прогнулись под Трампом: так что сегодня утром проходит фестиваль агрессии с их стороны, чтобы в последний раз попытаться саботировать наступающий мир", - прокомментировал Филиппо заявления политиков.
Он отметил, что Трамп как никогда унизил и "поставил в вассальную зависимость" европейских лидеров и навязал путь к миру, которому они упорно сопротивляются.
"Их повестка - это страх и война", - добавляет политик.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
