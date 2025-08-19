https://1prime.ru/20250819/tramp-860919935.html
Трамп не собирается участвовать во встрече Путина и Зеленского
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате. "Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли участвовать во встрече Путина и Зеленского.Глава Белого дома, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров.
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате.
"Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли участвовать во встрече Путина и Зеленского.
Глава Белого дома, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров.
