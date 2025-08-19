Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не собирается участвовать во встрече Путина и Зеленского - 19.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Трамп не собирается участвовать во встрече Путина и Зеленского
политика
общество
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
fox news
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате. "Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли участвовать во встрече Путина и Зеленского.Глава Белого дома, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров.
общество , сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, fox news
Политика, Общество , США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Fox News
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате.
"Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли участвовать во встрече Путина и Зеленского.
Глава Белого дома, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
Политика Общество США Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп Fox News
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
