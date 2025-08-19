Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине - 19.08.2025
Политика
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины | 19.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины "Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, иметь свои войска на земле", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Другие заявления американского президента:Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
15:34 19.08.2025 (обновлено: 15:52 19.08.2025)
 
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине

Трамп: Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине

© РИА Новости . Стрингер
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины
"Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, иметь свои войска на земле", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Во Франции заявили, что Трамп прогнул европейских лидеров
Другие заявления американского президента:
  • во время его президентства американских войск на Украине не будет;
  • Украина не будет частью НАТО;
  • СССР и Россия были правы, не желая видеть альянс у своих границ
  • вернуть Крым невозможно;
  • европейские лидеры на встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины;
  • Зеленский должен показать гибкость ради уступок при урегулировании конфликта;
  • Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет.
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
СМИ сообщили о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
