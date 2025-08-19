https://1prime.ru/20250819/tramp-860920584.html
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T15:34+0300
2025-08-19T15:34+0300
2025-08-19T15:52+0300
политика
общество
германия
великобритания
украина
дональд трамп
fox news
нато
владимир зеленский
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины "Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, иметь свои войска на земле", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Другие заявления американского президента:Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://1prime.ru/20250819/tramp-860903589.html
https://1prime.ru/20250819/vstrecha-860914870.html
германия
великобритания
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , германия, великобритания, украина, дональд трамп, fox news, нато, владимир зеленский, франция
Политика, Общество , ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Fox News, НАТО, Владимир Зеленский, ФРАНЦИЯ
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Трамп: Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине